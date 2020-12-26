少吃肉多蔬果 93歲嬤第一次用健保卡看醫生

93歲阿嬤劉陳采蘋第一次使用健保看診，是台灣施行健保25年來少見的例子。 (記者黑中亮／攝影)

南投縣高齡93歲老太太劉陳采蘋，最近因有身體有異，到竹山秀傳醫院就醫。院長謝輝龍驚訝發現，她的健保雲端 資料一片空白，可能是全台最高齡的健保首次看診患者；她說，平時午餐不吃白飯等五穀類。外孫女黃小姐表示，阿嬤作息規律，且長期注重健康，一般飲食以素食水果為主，食欲不錯，但很少吃魚吃肉。

竹山秀傳醫院院長謝輝龍好奇問劉陳采蘋說：「妳從來沒看過病嗎？」對方才說，從來沒有拿健保卡去看過病，他認為，台灣 實施健保25年來，這麼高齡才首次用健保的例子，應十分罕見。

黃小姐說，阿嬤凌晨5、6點起床，自己煮稀飯，配醬瓜，大多是素食，很少吃肉，午餐特別喜歡吃蔬果，夏天時喜歡吃西瓜等水果。

因到外面不方便，每天在自家院子走一走當運動，中午累了就小寐一下，偶爾身體不適會服用少量成藥，沒看醫生。至於先前沒用過健保卡，家人不覺得神奇。

竹山秀傳醫院指出，目前阿嬤的視力、聽力都很棒，記憶力也很好，早期受過日本教育，會認字寫字。院方發現阿嬤是第一次使用健保就診，決定致贈紅包，但她的情緒反應大，一度因覺得很丟臉拒收。