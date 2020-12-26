國安局前副局長周美伍 接任海巡署長

新任海巡署長周美伍，在藍綠政府都曾擔任要職。(本報資料照片)

海巡署長短短兩個月再換將，行政院昨宣布國安局前副局長周美伍接任海洋委員會政務副主委兼任海巡署長。原副主委莊慶達因身涯規畫請辭獲准。

行政院秘書長李孟諺表示，周美伍畢業於海軍軍官學校、海軍兵器學校、國防大學、美國 海軍戰爭學院、國立政治大學東亞研究所博士。曾任國家安全局副局長、國家安全局駐美國華盛頓特派員、國防大學海軍指揮參謀學院院長、副校長兼戰爭學院院長、國防部 海軍司令部戰鬥系統處處長、督察室督察長、海軍一六八艦隊艦隊長等職。

李秘書長表示，周美伍於國防、國安體系歷練完整，更熟稔海巡相關業務。蘇貞昌院長希望借重他的專才，未來在海委會、海巡署發揮所長。

海巡署長在前署長陳國恩9月中辭職，當時狀況連連，接連爆出離職是因行政院長蘇貞昌的責罵，加上國民黨立委陳玉珍8月的登島風波，後續也讓蘇貞昌出面解釋，陳國恩書面辭呈寫的是家庭因素，他也謝謝陳國恩為國家的辛勞。最後由莊慶達10月兼任海巡署長至今。

昨白天突然傳出周美伍接任訊息，海委會主委李仲威與莊慶達手機 都改由秘書接聽，稱兩人都在會議中，對相關狀況了解中，會交由公關對外回應，行政院內部則表示尚未收到相關人事公文，不過，晚間行政院便發出新聞稿表示，周美伍接任海巡署長。