我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1865萬例 紐約州逼近90萬

CDC：英國搭機赴美乘客 須交三日內新冠檢測報告

新聞評論／大火燒穿「國家隊」和「綠執政」虛話

聯合報社論
蔡政府標榜的「防疫國家隊」曾紅極一時，如今逐一破功。（本報資料照片）
蔡政府標榜的「防疫國家隊」曾紅極一時，如今逐一破功。（本報資料照片）

桃園「旭富製藥」發生大火造成一死一傷，也讓生產線報銷，大量庫存付之一炬。諷刺的是，今年4月，蔡總統還因該公司生產奎寧原料親自到訪，並封其「國家隊」稱號；但大火後衛福部忙著切割，說奎寧對新冠肺炎「療效不太好」，所以沒影響。原來，當初所說的「製藥國家隊」，只是虛話一場。

蔡政府標榜的「防疫國家隊」，曾紅極一時，如今逐一破功。首先，自詡領先全球的「快篩國家隊」、「疫苗國家隊」，前者迄今未知進度，後者則因進度太慢而須向外採購疫苗。為了維護「疫苗國家隊」的神話，衛福部還對國產疫苗研發放水，准其跳過第三期臨床實驗，有點拿人命開玩笑。

其次，所謂「防護衣國家隊」，先有外交部「口罩換防護衣原料」的謊言被拆穿，後又被揭破國家隊防護衣其實有三分之一從東南亞進口。最讓蔡政府自豪的「口罩國家隊」，則發生大陸口罩混充「國家隊口罩」，迫使衛福部收攏口罩管理政策，甚至出現「一個口罩都要申報」的烏龍政策。

至於「製藥國家隊」，若非旭富這場大火讓衛福部自承「奎寧療效不太好」，許多人恐怕仍相信蔡總統4月走訪旭富製藥時的夸夸其談為真。此外，中研院一團隊半年前宣稱成功合成高純度抗疫神藥「瑞德西韋」，後來發現原料主要靠進口，且已斷貨。如此，等於兩個「製藥國家隊」神話，都被戳破。

被政府封為「防疫國家隊」，對於任何企業都是莫大殊榮，商業利益也隨之而至。但從旭富的案例看，這樣的殊榮與利益，卻未見伴隨更大的社會責任。四年前旭富即曾發生氫氧化鉀外洩的工安意外，而此次火警之後，現場還發生二次爆炸，主要是企業隱瞞廠內仍有八桶金屬鈉之事實。如此嚴重的隱瞞，置消防人員於未知化學藥物之險境，因而遭消防指揮官怒斥。

堂堂「防疫國家隊」竟如此草率行事，令人震駭。可見，蔡政府在大肆表彰「防疫國家隊」時，一心只想著宣傳效果，根本沒問品質如何。此外，在國家口罩隊發生大陸口罩混充前，外界即討論過口罩隊淪為「血汗工廠」的問題，產線工人被迫日夜超時趕工。這些企業頂著國家隊的光環，有的股價水漲船高，有的訂單不斷，但政府並未敦促它們擔起應盡的社會責任，只會在事後切割或粉飾太平。

這次旭富火災所在的桃園市，近年一再發生嚴重的火警事件。2015年新屋保齡球場大火，瞬間奪走六條生命，罹難的都是消防員；2017年蘆竹矽卡公司移工宿舍大火，六名外勞不幸罹難。前年平鎮敬鵬工業深夜惡火，造成八死六傷，其中六名消防員殉職。這些事件每次都引發社會震動，每次都官樣文章地檢討廠房建管、工安、消防，但問題始終懸而未決。桃園自2014年政黨輪替起，一直是民進黨自誇「綠色執政」的典範，市長鄭文燦更是民進黨角逐下任總統大位的新星。但桃園市政府任意外一而再發生，工廠囤積危險物料的盤點始終語焉不詳，令消防員一再涉險。這難道不是「綠色執政」神話的另一項幻滅。

從「國家隊」光環剝落，到「綠色執政」神話逐漸破滅，都暴露民進黨執政「務虛不務實」的浮華。近兩年，蔡政府的「大內宣」如火如荼；但民眾感受到的，卻是更多自由的喪失，更多公帑的虛擲，和更多真相受到遮掩。要避免悲劇一再發生，中央和地方必須扎扎實實做好基本功，光用「嘴巴治國」是不夠的！

疫苗 防疫 民進黨

上一則

台疫苗研發落後 明年中恐難上市

下一則

反萊豬公投戰線 牽動江啟臣、朱立倫黨魁戰

延伸閱讀

南加華人區療養院爆發疫情 兩死 員工和住戶共91人確診

南加華人區療養院爆發疫情 兩死 員工和住戶共91人確診
非裔女不戴口罩 公交車上與華裔長者起衝突

非裔女不戴口罩 公交車上與華裔長者起衝突
口罩風暴挨批牽連2兒 范瑋琪失業1年道歉：求大家放過

口罩風暴挨批牽連2兒 范瑋琪失業1年道歉：求大家放過
「廢棄口罩」變凳子 南韓男大生創意再利用

「廢棄口罩」變凳子 南韓男大生創意再利用

熱門新聞

指揮中心12月1日推出的秋冬防疫專案，已加強要求國內8大類場所強制戴口罩等措施。圖為民眾進入公共場所，搭乘大眾交通工具佩戴口罩。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播

2020-12-20 09:11
譚傑龍遭「網路桃色詐騙」惡意盜錄，自慰影片外流。(本報資料照片)

台籃壇近20球星被偷拍 不雅淫片外流

2020-12-19 02:28
中華航空、長榮航空分別提醒，搭乘往返大陸航班之旅客，出示之核酸檢測陰性報告病名需使用「新冠肺炎」或「COVID-19」。（本報資料照片）

陸方拒接受武漢肺炎…新冠檢測「正名」 華航、長榮跟進

2020-12-19 02:30
紐籍機師違反防疫相關規定，長榮航空表示，屬實將予以免職處分。 (報系資料照)

台機師工會：確診紐籍機師全程未戴口罩 經勸仍囂張

2020-12-22 09:43
目前紐籍機師尚在負壓隔離病房接受治療，長榮航空已召開紀律委員會，做出懲處。聯合報系資料照片

執勤未戴口罩傳染給2機師 長榮確診紐籍機師被開除了

2020-12-23 06:55
民進黨立法院黨團總召柯建銘。(本報資料照片)

柯建銘兒子涉從美運毒「不起訴」驗毒呈陽性反應

2020-12-22 22:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒
「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客
瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照
大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用

大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用
波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票

波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票