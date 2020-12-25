新聞評論／大火燒穿「國家隊」和「綠執政」虛話

蔡政府標榜的「防疫國家隊」曾紅極一時，如今逐一破功。（本報資料照片）

桃園「旭富製藥」發生大火造成一死一傷，也讓生產線報銷，大量庫存付之一炬。諷刺的是，今年4月，蔡總統還因該公司生產奎寧原料親自到訪，並封其「國家隊」稱號；但大火後衛福部忙著切割，說奎寧對新冠肺炎「療效不太好」，所以沒影響。原來，當初所說的「製藥國家隊」，只是虛話一場。

蔡政府標榜的「防疫 國家隊」，曾紅極一時，如今逐一破功。首先，自詡領先全球的「快篩國家隊」、「疫苗 國家隊」，前者迄今未知進度，後者則因進度太慢而須向外採購疫苗。為了維護「疫苗國家隊」的神話，衛福部還對國產疫苗研發放水，准其跳過第三期臨床實驗，有點拿人命開玩笑。

其次，所謂「防護衣國家隊」，先有外交部「口罩換防護衣原料」的謊言被拆穿，後又被揭破國家隊防護衣其實有三分之一從東南亞進口。最讓蔡政府自豪的「口罩國家隊」，則發生大陸口罩混充「國家隊口罩」，迫使衛福部收攏口罩管理政策，甚至出現「一個口罩都要申報」的烏龍政策。

至於「製藥國家隊」，若非旭富這場大火讓衛福部自承「奎寧療效不太好」，許多人恐怕仍相信蔡總統4月走訪旭富製藥時的夸夸其談為真。此外，中研院一團隊半年前宣稱成功合成高純度抗疫神藥「瑞德西韋」，後來發現原料主要靠進口，且已斷貨。如此，等於兩個「製藥國家隊」神話，都被戳破。

被政府封為「防疫國家隊」，對於任何企業都是莫大殊榮，商業利益也隨之而至。但從旭富的案例看，這樣的殊榮與利益，卻未見伴隨更大的社會責任。四年前旭富即曾發生氫氧化鉀外洩的工安意外，而此次火警之後，現場還發生二次爆炸，主要是企業隱瞞廠內仍有八桶金屬鈉之事實。如此嚴重的隱瞞，置消防人員於未知化學藥物之險境，因而遭消防指揮官怒斥。

堂堂「防疫國家隊」竟如此草率行事，令人震駭。可見，蔡政府在大肆表彰「防疫國家隊」時，一心只想著宣傳效果，根本沒問品質如何。此外，在國家口罩隊發生大陸口罩混充前，外界即討論過口罩隊淪為「血汗工廠」的問題，產線工人被迫日夜超時趕工。這些企業頂著國家隊的光環，有的股價水漲船高，有的訂單不斷，但政府並未敦促它們擔起應盡的社會責任，只會在事後切割或粉飾太平。

這次旭富火災所在的桃園市，近年一再發生嚴重的火警事件。2015年新屋保齡球場大火，瞬間奪走六條生命，罹難的都是消防員；2017年蘆竹矽卡公司移工宿舍大火，六名外勞不幸罹難。前年平鎮敬鵬工業深夜惡火，造成八死六傷，其中六名消防員殉職。這些事件每次都引發社會震動，每次都官樣文章地檢討廠房建管、工安、消防，但問題始終懸而未決。桃園自2014年政黨輪替起，一直是民進黨 自誇「綠色執政」的典範，市長鄭文燦更是民進黨角逐下任總統大位的新星。但桃園市政府任意外一而再發生，工廠囤積危險物料的盤點始終語焉不詳，令消防員一再涉險。這難道不是「綠色執政」神話的另一項幻滅。

從「國家隊」光環剝落，到「綠色執政」神話逐漸破滅，都暴露民進黨執政「務虛不務實」的浮華。近兩年，蔡政府的「大內宣」如火如荼；但民眾感受到的，卻是更多自由的喪失，更多公帑的虛擲，和更多真相受到遮掩。要避免悲劇一再發生，中央和地方必須扎扎實實做好基本功，光用「嘴巴治國」是不夠的！