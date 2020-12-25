疫情紓困+公共建設…每人背國債增至23.5萬元

截至12月18日最新國債鐘統計，台灣平均每人國債負擔為台幣23.5萬元，較去年底增加7000元。(本報資料照片)

在新冠肺炎疫情 紓困，以及政府公共建設拉動經濟成長等財政規畫下，截至12月18日最新國債 鐘統計指出，台灣平均每人國債負擔為23.5萬元(台幣，下同，約8100美元)，較去年底增加7000元。

不過，財政部 也指出，截至11月底中央政府長債比率為29.2%，較去年底的29.7%持續下降，顯現財政有所改善。

財政部昨日表示，中央政府債務舉借是用來籌集資金支應國家重大建設，加速推行經濟及社會發展計畫。而今年遇到新冠肺炎疫情，稅收減少、支出增加，財政狀況面臨不小壓力。

觀察最新國債鐘，至12月18日止，中央政府長、短債合計約5.54兆元，平均每人國債負擔約23.5萬元，與去年底比較增加了7000元。不過官員表示，國債鐘每周更新，數據是浮動的，實際上仍會積極開源節流，維持財政穩健。

以去年而言，財政部表示共舉借427億元，債務還本885億元，併計後債務減少了458億元，因此去年底長債占前三年度名目GDP平均數比率（長債比）為29.7%，遠低於2012年底高峰的36.3%，同時是2009年以來首度低於30%；而今年11月更持續下降到29.2%，距離法定上限（40.6%）仍有11.4個百分點。

地方政府方面，截至今年11月底，地方政府長短債餘額合計為8895億元，六都及各縣市中除嘉義市及離島的金門縣與連江縣是零負債外，以高雄市2490億元最多，其次則為新北市1479億元；人均負債則以高雄市9萬元最高，苗栗縣6.9萬元次之。高雄無論債務餘額、人均負債皆是全台最高。

不過官員表示，高雄市負債較高有其歷史因素，包括縣市合併、升格直轄市時間較早等，近年財政狀況已持續改善。

此外，勞動部昨日發布最新無薪假統計。因航空公司、精品零售及旅行社新增實施無薪假，因此全體行業實施無薪假攀升至531家、6498人，較上周增加81家、563人。

目前無薪假情勢是製造業穩定趨緩，但服務業受到邊境管制影響而呈現攀升。勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛指出，無薪假統計在每周之間會有上下變動，這期主要新增在運輸倉儲業、支援服務業及批發零售業等，且主要新增地點為台北市。