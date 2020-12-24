總統府元旦升旗不停辦 北市跨年可能改線上

蔡英文總統23日就當前的新冠疫情發表談話，呼籲民眾防疫不要鬆懈。(記者黃義書／攝影)

蔡英文總統昨天下午在民進黨中央黨部發表談話，請大家無須過度恐慌。她也說，聖誕夜、元旦跨年，很多民眾都安排好休假計畫，呼籲大家參加大型活動一定要謹記指揮中心防疫 指示，包括全程戴口罩。

蔡總統說，在相隔250多天後再度出現本土案例，有關疫情 發展，指揮官陳時中 已經向大家報告過，疫調也在進行中，她已經要求指揮中心務必秉持公開透明原則，讓民眾隨時掌握訊息，提高戒備。

總統府昨天舉行記者會，宣布明年元旦總統府升旗典禮仍朝「持續辦理」規畫。明年元旦升旗典禮，除了嚴格落實防疫五大入場指引，主辦單位將加派防疫人力，呼籲民眾提前入場。

另外，各縣市跨年活動也都受影響，台北市長柯文哲昨表示，北市跨年晚會按照辦的原則準備，但可能在前一天宣布不辦。副市長黃珊珊指出，停辦改線上直播是選項之一，也考慮調整一周出現15例本土才停辦的SOP。

觀光局昨天則證實，明年1月1日主辦福隆迎曙光及元旦音樂會活動喊停，是該活動舉辦14年來首度喊卡。其他活動先照常。

至於天后張惠妹跨年演唱會預估湧入約5萬人，台東縣府昨天決定為演唱會規畫用餐專區，且原本緊貼演唱區的攤位往外移，用餐專區則移到最外圍。演唱會觀眾區一律禁止脫下口罩飲食，且須全程攜帶手機，以便後續發現疫情可追蹤身分。