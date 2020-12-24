紐籍機師去過這些地方…中央隱匿？北市批公布混亂

染疫機師足跡受重視，他可能去過慶城街上的日本交流協會。(記者邱德祥／攝影)

國民黨 台北市議員徐巧芯昨天在臉書公布一份聲稱是紐西蘭籍機師的足跡圖，質疑中央隱匿，甚至還被要求撤文。藍營議員昨也詢問副市長黃珊珊，中央為何不公布足跡，卻對議員查水表？黃珊珊說，「我和議員一樣困惑」，北市也很想多做，但這是中央權限，像上次敦睦艦隊，中央要求公布軌跡，但公布標準沒有一致，公布得亂七八糟。

長榮航空紐籍機師讓台灣 零本土案例止步，除了前天指揮中心公布的三個地點，昨天又傳出更多足跡，外傳台北車站停車場、日本台灣交流協會與多處餐廳都曾留下機師足跡。各地昨多發表聲明，除證實機師確曾停留外，也強調徹底消毒檢測 作業。

昨天台北市議會召開臨時會，徐巧芯說，她手上的資料是收到地方民眾的陳情，因為居民感到恐慌，她才自己去調查；公布足跡是保護台北市民安全，但中央對議員和媒體「查水表」？市議員羅智強詢問黃珊珊「要不公布？要不要講？」黃珊珊回應，市府立場就是沒有辦法證實網路流傳足跡是否為真。

國民黨市議員李柏毅問黃珊珊，若有議員真的被開罰或是移送法辦，市府的態度為何？黃珊珊說，議員是為了市民好，如果有被開罰甚至移送，北市府會盡力協助議員，站在議員這邊。

市議員王鴻薇質疑，指揮中心是選擇性公布，刻意隱匿機師12月9日的這一段足跡，尤其去過政治、外交上敏感的地方，疑似有壓力。民進黨議員王閔生說，疫調從頭到尾掌握的是中央流行疫情指揮中心，從以前至今都是無法掌握的就公布，可掌握特定人事就不公布。

黃珊珊說，2月開始，所有足跡就不能由地方公布，像市長柯文哲之前講出陽明山檢疫所，之後被砲轟，規範就是如此。