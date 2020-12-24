新聞評論／指揮中心防疫雙標 比本土案例更堪憂
台灣200多天「零本土」的防疫紀錄，因長榮航空一名紐西蘭籍機師接連傳染給兩個同事和一位友人，宣告破功。這名機師不僅違反防疫規定，更在疫調時不誠實交代行蹤，甚至還動氣責怪台灣「栽贓」。面對如此囂張的確診者，指揮中心卻奇怪地以「事先未勸導」為由不對他開罰，只說要罰航空公司。直到引發輿論批評，才由桃園衛生局以「不配合疫調」，對他開罰30萬元。
事實上，台灣是否真維持了253天「零本土」確診，這個「神話」一直受到外界質疑。原因有二：一、不少旅客或移工從台灣出境後，在他國入境被驗出確診；二、不少移工或國外表演者在14天居家檢疫後，透過自費篩檢才驗出確診。上述兩點，均說明14天的檢疫並非萬靈丹，台灣若干社群角落確存在著輕症傳播，所幸因台灣民眾普戴口罩的好習慣有效阻擋病毒，未釀成大災情。
這次案765的紐西蘭機師傳染給另兩名長榮同事，指揮中心本著能推就推，立刻就推給「境外感染」。離譜的是，這名紐籍機師可能染疫時間是在上月底至本月初的飛美任務，其後他與案771的女性友人連續相處五日導致對方感染；但在疫調時他卻刻意隱瞞，推稱不記得自己的活動。最後，是警政單位透過汽車軌跡及手機定位，才查出其行蹤；但如此一來，他造成的防疫破口已長達十天。案771的確診，迫使指揮中心不得不承認：零本土已告「破功」。
外籍機師成為台灣的防疫破口，從某個角度看，也反映了政府防疫工作的雙重標準。第一、對不同國籍或地區的防疫差別待遇：這次染疫的機師如果不是紐西蘭籍，而是本國籍、中國籍或印尼籍，陳時中會不會如此客氣，覺得不忍開罰？上個月，一名菲律賓移工在防疫旅館隔離時因跑出房門八秒，即遭高雄衛生局開罰10萬元。當時日本和美國媒體都覺得下手太重；然而，台灣民眾似已習於蘇內閣之嚴苛淫威，未曾為那名移工叫屈。試想，這名移工只違反防疫規定數秒，卻得工作三四個月才足以付清罰款；相形之下，陳時中對高薪確診的紐國機師反而手下留情，於理於法都太不相稱。
第二、對不同行業的差別待遇：一般民眾入境須居家檢疫14天，機組人員則僅需三天，這是因為政府考慮航空業的調度困難而給予特殊便利。副指揮官陳宗彥說，這並不是特權，而必須搭配整體防疫措施，工作全程要穿防護衣、戴口罩，在外站也要有專人負責管理健康。問題是，航空公司在享有特殊方便之餘，有沒有落實必要的自我要求？這名紐籍機師在機上咳嗽不止，但同行機組人員懾於其職務權威，竟不敢提醒他戴口罩，那麼規定豈非形同虛設？享有特殊待遇的產業人員，若不自我檢點，其他民眾豈能服氣？
第三、指揮中心的重洋輕華：英國出現新冠變種病毒，許多歐美國家第一時間就宣布禁止英國航班入境，台灣卻老神在在，不為所動。直到外界質疑聲音四起，指揮中心才遲遲宣布英國航班減半，入境者須集中檢疫；這樣的反應堪稱慢三拍。對比先前政府拒絕「小明們」返鄉，對武漢台胞百般刁難，「重洋輕華」的歧視心態，不言可喻。目前英國染疫人口超過200萬，大陸確診者僅九萬多人，陳時中迄今仍以「武漢肺炎」稱呼新冠，完全缺乏科學人的客觀、中立與謙卑。
對台灣而言，「零本土」神話破滅也許不是一件壞事。至少可逼陳時中認真面對現實，勿再粉飾太平。
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