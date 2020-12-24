新聞評論／指揮中心防疫雙標 比本土案例更堪憂

指揮中心要求民航局和航空公司本周內研議落實機組員防疫管理機制，並訂出懲罰辦法。圖為桃園機場入境機師及機組員。(記者季相儒／攝影)

台灣 200多天「零本土」的防疫 紀錄，因長榮航空一名紐西蘭籍機師接連傳染給兩個同事和一位友人，宣告破功。這名機師不僅違反防疫規定，更在疫調時不誠實交代行蹤，甚至還動氣責怪台灣「栽贓」。面對如此囂張的確診者，指揮中心卻奇怪地以「事先未勸導」為由不對他開罰，只說要罰航空公司。直到引發輿論批評，才由桃園衛生局以「不配合疫調」，對他開罰30萬元。

事實上，台灣是否真維持了253天「零本土」確診，這個「神話」一直受到外界質疑。原因有二：一、不少旅客或移工從台灣出境後，在他國入境被驗出確診；二、不少移工或國外表演者在14天居家檢疫後，透過自費篩檢才驗出確診。上述兩點，均說明14天的檢疫並非萬靈丹，台灣若干社群角落確存在著輕症傳播，所幸因台灣民眾普戴口罩的好習慣有效阻擋病毒，未釀成大災情。

這次案765的紐西蘭機師傳染給另兩名長榮同事，指揮中心本著能推就推，立刻就推給「境外感染」。離譜的是，這名紐籍機師可能染疫時間是在上月底至本月初的飛美任務，其後他與案771的女性友人連續相處五日導致對方感染；但在疫調時他卻刻意隱瞞，推稱不記得自己的活動。最後，是警政單位透過汽車軌跡及手機定位，才查出其行蹤；但如此一來，他造成的防疫破口已長達十天。案771的確診，迫使指揮中心不得不承認：零本土已告「破功」。

外籍機師成為台灣的防疫破口，從某個角度看，也反映了政府防疫工作的雙重標準。第一、對不同國籍或地區的防疫差別待遇：這次染疫的機師如果不是紐西蘭籍，而是本國籍、中國籍或印尼籍，陳時中 會不會如此客氣，覺得不忍開罰？上個月，一名菲律賓移工在防疫旅館隔離時因跑出房門八秒，即遭高雄衛生局開罰10萬元。當時日本和美國媒體都覺得下手太重；然而，台灣民眾似已習於蘇內閣之嚴苛淫威，未曾為那名移工叫屈。試想，這名移工只違反防疫規定數秒，卻得工作三四個月才足以付清罰款；相形之下，陳時中對高薪確診的紐國機師反而手下留情，於理於法都太不相稱。

第二、對不同行業的差別待遇：一般民眾入境須居家檢疫14天，機組人員則僅需三天，這是因為政府考慮航空業的調度困難而給予特殊便利。副指揮官陳宗彥說，這並不是特權，而必須搭配整體防疫措施，工作全程要穿防護衣、戴口罩，在外站也要有專人負責管理健康。問題是，航空公司在享有特殊方便之餘，有沒有落實必要的自我要求？這名紐籍機師在機上咳嗽不止，但同行機組人員懾於其職務權威，竟不敢提醒他戴口罩，那麼規定豈非形同虛設？享有特殊待遇的產業人員，若不自我檢點，其他民眾豈能服氣？

第三、指揮中心的重洋輕華：英國出現新冠變種病毒，許多歐美國家第一時間就宣布禁止英國航班入境，台灣卻老神在在，不為所動。直到外界質疑聲音四起，指揮中心才遲遲宣布英國航班減半，入境者須集中檢疫；這樣的反應堪稱慢三拍。對比先前政府拒絕「小明們」返鄉，對武漢台胞百般刁難，「重洋輕華」的歧視心態，不言可喻。目前英國染疫人口超過200萬，大陸確診者僅九萬多人，陳時中迄今仍以「武漢肺炎」稱呼新冠，完全缺乏科學人的客觀、中立與謙卑。

對台灣而言，「零本土」神話破滅也許不是一件壞事。至少可逼陳時中認真面對現實，勿再粉飾太平。