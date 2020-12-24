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台半數受雇者年薪不到50萬 中產與極高薪族差距擴大

記者江睿智／台北24日電
最新薪資中位數出爐，雖然較上年增1.64% ，但全台仍有半數受雇員工年薪不到台幣50萬。(本報資料照片)
最新薪資中位數出爐，雖然較上年增1.64% ，但全台仍有半數受雇員工年薪不到台幣50萬。(本報資料照片)

主計總處昨天公布最新薪資中位數統計，去年工業及服業受雇員工全年總薪資中位數為49.8萬元(台幣，下同，約1.75萬美元)，意即有半數、約398萬的受雇者，年薪在49.8萬元以下，月薪不到4.2萬元；而未滿25歲的受雇員工全年薪資中位數只有34.9萬元，換言之，過半數青年就業者，年薪連34.9萬元都不到。

統計顯示，去年67.72%上班族年薪未達平均年薪64.4萬元，67.72%這項比率續創新高，顯示中產階級與極端高薪族群的薪資差距，又進一步擴大。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，去年受雇員工全年總薪資中位數49.8萬元，全年平均總薪資為64.4萬元，中位數對平均數比值自2013年逐年一路下降，反映出平均總薪資成長率，高於中位數總薪資的成長率。她解釋，平均薪資易受極端值拉抬。

因為高薪族群薪資成長較高，因此拉抬平均薪資成長率。而低於平均薪資的人口也繼續升高，估計在796.7萬名受雇者裡，有67.72%、約533萬勞工，低於平均薪資。

若觀察行業別，去年全年總薪資中位數排名第一的是電力及燃氣供應業，以中油、台電為主的受雇員工，總薪資中位數為112.4萬元；其次為金融及保險業的94.8萬元，第3名為出版影音製作傳播及資通訊業的70.4萬元，第4名為醫療保健業的64.5萬元。

青年低薪問題依然嚴峻。在各年齡層，以未滿25歲的受雇員工全年薪資中位數最低。隨年齡提高薪資增加，以40至49歲全年總薪資中位數57.2萬元最高。

想領高薪還是要進大公司？按廠商規模別觀察，薪資中位數隨公司的規模擴大而增加，以員工規模4人以下者為35.5萬元最低，員工數500人以上廠商的受雇員工全年總薪資中位數69.3萬元最高，反映大公司在敘薪、調薪制度或紅利分配等都相對小型企業優渥。

受雇員工總薪資中位數及平均數
受雇員工總薪資中位數及平均數

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