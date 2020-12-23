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新聞評論 / 只破小洞跨年照辦 台灣走向川普化防疫？

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紐籍機師將新冠病毒傳染給了廣達女員工，中央流行疫情指揮中心認為有查到感染源，宣布跨年活動照辦。圖為中央流行疫情指揮中心22日的記者會。(記者黃惠群／攝影)
紐籍機師將新冠病毒傳染給了廣達女員工，中央流行疫情指揮中心認為有查到感染源，宣布跨年活動照辦。圖為中央流行疫情指揮中心22日的記者會。(記者黃惠群／攝影)

在美國之外，舉世川粉最多的就在台灣，這已有外國調查明證。現在，台灣的防疫政策也好像有了川普化的現象，在一個紐籍機師將新冠病毒傳染給了廣達集團女員工後，政府覺得只破了一個小洞無妨，大膽宣布跨年活動照辦！

台灣防疫真正的優異的是民眾，不是政府，年初新冠剛爆發時，不等政府宣布，所有人在捷運上都戴起了口罩，其後又上演每天排隊買實名制口罩的奇景。不過，優秀的台灣民眾也不是鐵打的，隨著後來被悶壞的身心，到了清明與端午等假期就大解放了，各景點出現擠爆的人潮，一度嚇壞了防疫指揮中心。

許多人恐已忘記，美國1月份出現第一例時，川普怎麼說的。他當時說：「我們已完全掌控疫情，病毒是來自一位中國人，而我們已控制住，很快就會沒事」。一個月後，當美國已有數十例，並首度爆發社區感染時，他還是說：「病毒很快就消失，有一天它就會像奇蹟一樣，自己消失了」。

現在台灣的防疫態度讓人頗有似曾相識的感覺，除了跨年全台各地的跨年活動照常之外，連英國出現了比原始新冠傳染力快七成的變異株，指揮中心也只是要求自倫敦飛台北航班減半。這不就是那個fu嗎？就是川普的那個倜儻風流勁兒，那個自以為談笑間強虜就自然灰飛煙滅的瀟灑！

恐怕台灣比川普還要更加鐵齒哩！大家不健忘的話，美國在1月底就宣布了國家緊急狀態，除了美國公民及綠卡持有者外，禁止過去14天到過中國的外國人入境。川普後來一直拿這個來吹噓他有多麼重視防疫，以及他是多麼地果斷與於任事。

現在，台灣比川普還大膽，連這個都不想做，把航班減了一半，以為病毒就不會上飛機了，或就算上了飛機，也可以把他們在檢疫所裡頭揪出來。好像也開始覺得，台灣是比川普的美國更為蒙福的地方，病毒還真的會奇蹟似地消失。

台灣確實有過一次奇蹟，4月敦睦艦隊磐石艦返台，數十名官兵確診染疫，可是全台疫調之後，這數十人連一個人都沒傳出去，染疫者離艦放假玩了一趟，女友、家人全都無羔。或許這給了防疫中心莫大的信心，但誰會相信台灣的好運不會在那一次之後就用光了？

真要問一下指揮中心，跨年活動照辦跟美國上個月的感恩節照過，有什麼兩樣？美國之前的單日確診數字都在數萬人左右，偶爾出現超過十萬人的情況，但11月26日感恩節過完，美國在12月初就馬上出現連續四天超過20萬人確診的驚人紀錄。而跨年大型聚會的擁擠程度，可是遠遠勝過在每人家裡吃的感恩大餐！

老實說，新冠病毒傳染力並不是非常強大，如果人類團結一點，它還真作不了什麼大亂，可是，它有一大群的盟友，就是川普這樣的總統，以及各國裡所有跟川普類似的政府，如果台灣川普化了，新冠也就不跟台灣人客氣了！

台灣 川普 美國公民

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