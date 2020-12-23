跨年不停辦 專家憂：2周內是危險期

台灣22日新增一例本土病例，新北市政府隨即宣布，即日起停止新北耶誕城內所有戶外集會型活動，但燈飾、光雕秀不受影響，呼籲參觀民眾應做好防疫措施。（記者林俊良／攝影）

本土零確診紀錄被打破，跨年活動是否如期舉行？疫情 指揮中心昨緊急與各地方政府召開視訊會議，最後決議不禁止各地舉辦跨年等活動，但須符合戴口罩、不販售飲食等五大原則；對此，有專家認為，個案發病後八天曾在社區活動，社區風險拉警報，自其確診日（22日）後算兩周觀察期，應停辦大型活動。

疫情指揮中心昨晚公布「跨年等大型集會活動防疫 五大原則」，包含「全程戴口罩、禁食及現場不得販售飲食」、「提高公廁清消頻率」、「室內場域採實聯制無站票」、「民眾須隨身帶手機」、「正執行自主健康管理及身體不適者不得參與戶外活動」，指揮官陳時中 強調，不得參與者千萬別以身試法，已設下「天網」防範，違者最高可罰台幣百萬。

陳時中表示，昨雖新增一本土案例，但感染源明確，未出現社區傳播，無須提升防疫等級，只要做好防疫作為，「不會強制要求各地取消大型活動」，但各項大型活動需制定好防疫應變計畫，主辦單位未制定或未依制定內容執行，地方政府可強制取消活動。

「叫我去參加跨年，我是不會去的。」振興醫院感染科主任李明政說，案771在具有高度傳播力期間在社區活動，保守起見，自其確診日（22日）後算兩周觀察期，盡量停辦大型活動，至明年元月5日無其他本土個案，才意味「台灣再次得到上天的恩賜」，社區仍然安全。

林口長庚醫院副院長邱政洵則認為，因案771非不明感染源的本土個案，因此，年末各項聚會和活動，如尾牙大型集會、年節購物活動仍可辦；中國附醫感染管制中心副院長黃高彬也表示，該本土個案感染源明確，防疫規範不一定要全面加嚴。