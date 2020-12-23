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新聞評論／率爾出言被打臉 怎能怪人逆時中

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衛福部長陳時中22日赴立法院備詢，面對台灣相隔253天後再度新增一個本土並例，面色顯得較為凝重。（記者余承翰／攝影）
衛福部長陳時中22日赴立法院備詢，面對台灣相隔253天後再度新增一個本土並例，面色顯得較為凝重。（記者余承翰／攝影）

在相隔253天後，台灣再度出現本土病例，長期習慣「順時中」的衛福部長陳時中也開始遇到「逆時中」，如果陳時中不改其雙標的習慣，個人的人氣下滑事小，就怕台灣的防疫之路會走得更加艱難。

陳時中最近遇到的「逆時中」有兩件事，一是告發醫師蘇偉碩，查水表的舉動引爆軒然大波，蘇偉碩赴AIT邀酈英傑對談萊劑，三民二分局取消耶誕夜的約談，高雄地檢署分案偵辦，都讓原本沒有什麼知名度的蘇偉碩變得全國家喻戶曉。

陳時中在立委蔣萬安的質詢下「圖窮匕現」，承認提告蘇偉碩不僅是衛福部食藥署提出建議，而且是他做的決定；對照丁怡銘牛肉麵事件，陳時中幾乎承認他是「選擇性提告」，陳時中見失分太多，才說提告是「不得已才這樣做」，如果能說清楚，以正視聽，「如果可以，就不提告」，為自己設下停損。

告發蘇偉碩是陳時中一大失策，但此時行政院長蘇貞昌和陳時中是命運共同體，因此，蘇貞昌22日態度放軟說因蘇偉碩已改口、承認引用論文數據誤植，「政府不是一定要追究誰的責任」，看來已和陳時中統一口徑 。只是，高雄地檢署沒有配合演出，指衛福部提告的食安法沒有撤告問題，檢方會依法偵辦，擺明告訴蘇、陳，這是公訴案件，不是說不願追究、要撤告就能「私了」，而且蘇偉碩無意私了，執意要和衛福部「對簿公堂」說清楚，搞得衛福部有點騎虎難下，對陳時中算是大傷。

第二件是案675確診的紐西蘭籍機師，他在工作時間未戴口罩，入境後使得台灣253天零本土的紀錄破功，在英國傳出變種病毒，疫情升溫之際，陳時中反而「寬以待人」，不談機師隱瞞接觸史及活動史，稱因為沒有人先勸導個案要戴口罩，所以不罰機師，但就有人拿日前開罰印尼籍工離開房間在旅館走廊走動8秒遭罰10萬元台幣做對比，陳時中厚此薄彼讓人質疑。

果然，陳時中才說不罰，沒多久，桃園市衛生局就以機師隱瞞接觸史及活動史、妨礙防疫措施介入時機，將重罰30萬元台幣，總算平息眾疑，但卻形同賞了陳時中一個大巴掌；陳時中是防疫指揮官，不會不知道不戴口罩罰3000到1萬5000元，隱瞞接觸史、活動史可加重處分30萬元，執輕執重 ，很容易分清楚，率爾出言被打臉，怎能怪人逆時中？

陳時中 台灣 防疫

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