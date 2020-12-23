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確診紐籍機長遭爆鬧病房 喊被台灣陷害

記者曹悅華／台北23日電
紐籍機師違反防疫相關規定，長榮航空表示，屬實將予以免職處分。（ 本報資料照片）
紐籍機師違反防疫相關規定，長榮航空表示，屬實將予以免職處分。（ 本報資料照片）

長榮航空紐籍機長由於多次值勤未戴口罩、頻頻咳嗽，截至目前已經傳染給兩個機師，還有一個廣明女員工，長榮航空昨天說，將召開事實調查委員會及紀律委員會，該機長違規屬實將予以免職處分。

紐籍機長確診後刻意隱匿接觸者，且未告知行蹤，涉及疫調回報不實，可依傳染病防治法開罰；桃園市衛生局於昨日下午依法重罰30萬台幣。

紐西蘭籍機長機上執勤時，未配戴口罩，指揮中心指揮官陳時中表示，因同事未先勸導，所以不罰，但機師工會說，紐籍機長未戴口罩咳嗽當下，有執勤組員勸告提醒，但該機長語意囂張，且仍不與理會，事後同飛組員也填寫報告通報公司。

還有護理師爆料，該紐籍機長第一天入住態度就很差，常常發脾氣、咄咄逼人問問題，且不太願意配合醫療人員。甚至覺得檢驗報告是假的，是台灣人要害他，只因為他感染同事就被當成代罪羔羊。

陳時中表示，案765在居家檢疫階段，就與案771密切往來，這確實不應該，違反防疫規定；指揮中心副指揮官陳宗彥補充說明，一開始是由防疫醫師執行疫調，但案765並未詳實以對，為此，透過警政單位進行足跡協尋，利用機長座車及手機定位系統，跨縣市合作，才真正釐清個案外出行蹤，讓他老實交代。

長榮：違規屬實將免職

據了解，長榮將通盤考量該機師違規事由，除未按公司規定於機艙內戴口罩，先前還傳出在巴黎外站時趴趴走等，全部都要查。

機師工會指出，工會對於該同飛組員勇於適當提醒，感到驕傲。但遺憾的是，同飛組員仍被傳染。為避免再次發生，工會要求若遇到執勤不戴口罩先口頭勸戒；勸導不成立刻打電話回公司，說明該員不遵守防疫無法執勤，拒絕執勤；最後一步是通報疾管署。

防疫 陳時中 台灣

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