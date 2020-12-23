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紐籍機長傳染台女…台灣隔253天再爆本土病例

記者陳婕翎、黃惠群／台北23日電
765（紐西蘭籍機師）、案711（台30多歲女性）造訪過新光三越天母店、遠東SOGO天母店等地，22日下午5時百貨公司停止營業，加強消毒。（記者曾吉松／攝影）
765（紐西蘭籍機師）、案711（台30多歲女性）造訪過新光三越天母店、遠東SOGO天母店等地，22日下午5時百貨公司停止營業，加強消毒。（記者曾吉松／攝影）

台灣固守253天無本土病例的防疫紀錄，因長榮航空紐西蘭籍男性機長（案765）給破了功，該個案在入境居家隔離、自主健康管理期間，與台籍30多歲女性密切互動，在大台北地區開車出遊、購物，以致該女染疫，成為台灣八個多月以來首例本土個案（案771）；該機長因疫調不實，造成防疫漏洞，昨遭重罰台幣30萬元（約1萬653美元）。

是否危及社區 2大關鍵

此本土病例是否造成社區威脅？指揮中心指揮官陳時中說，案771為紐籍男機長的親密接觸者，感染源清楚，疫情相對單純，至於是否危及社區，需觀察兩大重點，第一為兩名個案去過眾多公共場所，如從12日開始起算14天，也就是25日前後有無出現通報確診，為重要觀察期；第二為案771本土個案接觸者採檢情況。

陳時中表示，案765接受疫調時，自稱無法回想確切活動史，且並未提及曾與案771接觸，警政單位12月21日調查個案活動軌跡，才意外揪出他於自主健康管理時期的外出行程，甚至在12月7日至12日間與案771密切往來，才緊急將她列為接觸者，衛生單位安排採檢，於昨日確診。

案771發病後在社區活動8天

案771為台灣籍30多歲女性，為廣達子公司廣明員工，廣明強調，第一時間已配合衛生單位疫調及全公司消毒，同時依衛生單位要求通知與其密切接觸之員工居家隔離。感染科專家擔憂，該女性個案於發病後在社區活動長達八天，「疫情已碰到社區邊緣」，無法排除案771才是感染源。

發言人莊人祥強調，染疫機長應於12月4日之前飛美期間感染，與案771兩人曾於12月8日至11日至台北天母新光三越、SOGO、南崁好市多購物，出入公共場合都是自行開車，案771於12月14日出現咳嗽、流鼻水等症狀，血清抗體檢驗陰性，核酸檢驗Ct值24，研判機師才是感染源。

「因為案771感染源很清楚，疫情相對單純。」陳時中指出，現已匡列167人，全數安排採檢，13人列居家隔離，籲曾出入相關場所民眾自主健康管理。這起台灣首例航空器群聚事件，已採檢87人，其中三人確診（案760、765、766），78人檢驗陰性，六人檢驗中，十人待採檢。

253天無本土病例破功
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台灣 陳時中 疫情

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