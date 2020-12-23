20餘歲包租公 年收入近億元

「20餘歲包租公」是一名住在北市大安區的男性。圖為台北市大安區知名社區「僑福花園廣場」。(本報資料照片)

根據健保 署統計，2019年補充保費 收入475.11億元(台幣，下同，約16.7億美元)，比2018年增加11.19億元，而六類的補充保費排名中，台北市信義區70餘歲的包租公再次拿下第一，繳納310萬補充保費，回推租金 收入高達1.6億元。

此外，租金項目中也首見「20餘歲包租公」，因租金收入繳納補充保費達189萬，回推收入約9900多萬元。

2013年元月起，健保署開徵補充保費，針對高額獎金、兼職收入、執行業務收入、股利、利息所得、租金所得六大類，作為徵收對象，目前費率為1.9%。

據健保署統計2019年補充保費各項繳納金額排名，各類項目第一名中，以租金收入為各項目挹注補充保費之首，繳納金額高達310萬，由台北市信義區70多歲老翁拿下；不過在此次排行中，首見「20餘歲」的高額補充保費的繳納者，為租金項目排行中的第三名，是一名住在北市大安區的20多歲男性，2019年繳納189萬補充保費。

健保署承保組科長馮嘉柔表示，20餘歲的高額補充保費繳納者應該是有史以來最年輕，大多高額補充保費的繳納者，多是40歲以上的民眾。

僅次於租金項目的是「執行業務項目」，為一名住在北市大安區60餘歲男性，繳納補充保費298萬元；再者為兼職收入項目，為北市士林區80餘歲男性繳納228萬元；股利收入項目為北市中正區70餘歲女性繳納226萬元。

馮嘉柔解釋，執行業務項目的徵收對象，像是專技人員，如律師、會計師，其餘如稿費收入、演藝人員的演出收入等都算是；她表示，2019年六類項目健保署徵收的金額都比往年高，例如股利收入為95.38億元，就比2018年的91.06億元高，應與景氣變好，公司營運可以有餘額分配有關。

不過，六類項目中，唯獨利息收入是比往年低。她表示，由於從2018年中旬，軍公教的優惠存款利率18%調整，2018年的利息所得就受到影響，2019年更是全年度的影響，2019年比2018年少了2億多元。