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藍皮普快「末班車」 月台擠爆送別

記者潘欣中、尤聰光／綜合23日電
22日上午由屏東開出的「藍皮普快」末班車，資深列車長馬世駿（左）特別製作「再會啦！藍皮普快」紀念手板，和「鐵道老兵」合影並致上最深的敬意和謝意。(記者潘欣中／攝影)
22日上午由屏東開出的「藍皮普快」末班車，資深列車長馬世駿（左）特別製作「再會啦！藍皮普快」紀念手板，和「鐵道老兵」合影並致上最深的敬意和謝意。(記者潘欣中／攝影)

台鐵「藍皮普快」列車服務一甲子後，隨著南迴鐵路電氣化而功成身退；昨天分別從屏東、台東開出末班車。59歲台鐵資深列車長馬世駿驕傲接下末班車列車長，特別製作「再會啦！藍皮普快」紀念手板供乘客和退伍「鐵道老兵」合影留念；他說，在經濟起飛年代，藍皮普快肩負通勤通學重任，是多個世代共同記憶，要向它致上最深敬意和謝意。

中北部許多民眾前一晚南下過夜，也有清早4、5點南下。枋寮火車站長陳連成說，6節車廂含站位共約500名乘客，還有人先搭自強號到台東，下午再從台東搭藍皮車回枋寮。

新北市已退休的陳先生說，藍皮火車承載他學生時期通勤的美好回憶，昨帶兒孫懷舊，再搭今天南迴電氣化列車「見證鐵道的世代交替」。吳姓鐵道迷說最後巡禮帶來自製大型聖誕卡，當成給老火車的賀禮，感謝它讓很多人感受「慢的美好與感動」。

「想看最後一眼台鐵老兵的風采！」陳姓鐵道迷昨天從台北到台東「看看這位老朋友」，他說，藍色車廂是南迴線最美的風景，他和一群鐵道迷擠在台東新站月台拍照留念。

住新竹的林爺爺說，讀高中時每天都搭普快上下學，在火車上拿情書給太太，就這樣認識到結婚生子，「藍皮車有我年少時的甜美回憶」。

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