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把花枝當軟絲 漁業署出包還嗆閉嘴 挨酸「好大官威」

記者吳淑君／台北22日電
漁業署2021月曆，把花枝說成是軟絲，「指花為軟」鬧笑話。（圖：社團法人臺灣永續鱻漁發展協會提供）
漁業署2021月曆，把花枝說成是軟絲，「指花為軟」鬧笑話。（圖：社團法人臺灣永續鱻漁發展協會提供）

漁業署今年跟上手繪風推出2021海洋月曆，沒想到從頭足綱、魚類、蟹類都出包，引發海洋生物界熱議，變成全民來找碴。漁業署發出新聞稿，卻提油救火，指「謾罵者不要自我降低格調」，讓話題持續升溫。

漁業署過去的魚類月曆，以實體拍攝圖鑑方式呈現，也很搶手，2021年漁業月曆首次改採手繪意象表達，卻被抓包錯誤連連。

不僅如此，除了新聞稿嗆批評者，還拉了中央研究院生物多樣性研究中心退休研究員邵廣昭背書。不過邵廣昭昨天受訪時說，他的專長是魚，他只答應漁業署確認魚學名有沒有拼錯，頭足綱不是他的專長，也不是他看的，被拖下水掃到颱風尾也算倒楣。

「古有指鹿為馬，今有指花為軟！」社團法人台灣永續鱻漁發展協會貼文指出，漁業署月曆5月頭足類把軟絲和花枝混淆，還把軟絲畫成翻肚游，該抓去打屁股；其他月分也抓出不少烏龍，例如，文案寫的是台灣鬥魚，畫的卻是泰國鬥魚，清蒸花市仔的圖，被抓到躺在盤子裡除了花市仔還有紅蟳。漁業署不回應還好，這次回應有如提油救火，海生界人士氣到飆罵「好大的官威！」

漁業署先是搬出月曆內容請專家協助完稿鑑定後刊印，針對媒體提出各點，洽邵廣昭教授確認「並無違誤」，文末最後更說，「希望用謾罵的方式表達意見的人士，到此為止，不要再降低自身的格調。」

漁業署的說明惹惱了一票海洋生物界的團體。台灣永續鱻漁發展協會氣憤地說，漁業署硬拗，甩鍋給邵廣昭教授，還叫人閉嘴。

月曆風波昨天也在立法院引發立委關注，立委楊瓊瓔追問漁業署長張致盛，月曆也是一種教育，「到底上面是對是錯？」張致盛說，「見仁見智」。楊瓊瓔隨即拿出新聞稿逐字念道，「要求謾罵者到此為止、不要再降低自身格調」，這樣的語言出現在漁業署的新聞稿，她連問三次「你認為這樣適當嗎？」

張致盛說，手繪藝術不是圖鑑，可能會和實體有點不一樣，各方指教非常感謝，爭議部分會請專家把它弄清楚。

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