我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州擬延長「居家令」 聖荷昆谷、南加ICU床位用盡

輕鬆過關！參院91比7票通過9000億元紓困案

1輛值1棟房…一天進3000豪車 台中港創開港紀錄

游振昇、邱馨儀／台中22日電
高級進口車3000輛、總價99億昨抵台中港 ，創台中港開港44年紀錄。（記者游振昇／攝影）
高級進口車3000輛、總價99億昨抵台中港 ，創台中港開港44年紀錄。（記者游振昇／攝影）

總價99億元（約3億9174萬美元）的3000輛高級進口車昨天抵達台中港，在8A碼頭一字排開，十分壯觀，創了台中港開港44年以來，單輛汽車船載運最多進口汽車赴台的紀錄；碼頭工作人員表示，有些車種一輛車就可以買一棟房，「好像看到很多房子矗立在碼頭」。

台中港務分公司表示，8月25日挪威籍運輸者號汽車船載運2646輛進口車抵港，當時已創下台中港開港以來單航次進口車數與總價最高紀錄，昨天3000輛、總值99億元的賓士、BMW、MINI和露營車等高級車，進口關稅加上奢侈稅達40億5000多萬元（約1億4385萬美元），再次破紀錄。

在各進口品牌接單輛爆增，新車主苦等大船入港下，預計這批新車到港後即將大量交車，本月新車掛牌數將可以爆增，為12月的車市加足馬力，同時台灣車市今年45.5萬台的車市規模還將進一步被打破。

台中港務分公司表示，台中港是國內進口汽車主要港口，受新冠肺炎疫情影響，今年3月進口車廠商停產，6月疫情趨緩才開始趕工生產，所以今年8月起每個月都有五艘汽車船頻繁進出台中港。據悉，雙B從第三季起，因船班、碼頭問題，新船無法到港，許多展間都無車可以展示，有多少車交多少台，幾乎沒有庫存可言。

關務署台中關表示，台中港今年1月至昨天已進口車3萬9635輛，總值1307億9000多萬元（約46億4573萬美元），為國庫帶進535億元（約19億美元）稅收。

船務代理顗泰公司指出，今年每月平均進口1800輛車，比去年成長大約5成，應該與經濟好轉、農曆過年前車市熱絡、年底前舊車換新車補助即將結束有關。

挪威籍翠莎號汽車船一口氣運來3000輛進口豪華車，包括賓士、BMW等，讓台中港碼...
挪威籍翠莎號汽車船一口氣運來3000輛進口豪華車，包括賓士、BMW等，讓台中港碼頭呈現一片「車海」景象。（記者宋健生／攝影）

汽車 美元 疫情

上一則

萊豬表決類比同婚 綠要守護哪種價值？

下一則

萊豬周四表決戰 綠將「一致投票」 藍要「唱名萊委」

延伸閱讀

房產、豪車、珠寶…球王馬拉度納 遺產估達5億美元

房產、豪車、珠寶…球王馬拉度納 遺產估達5億美元
Theranos創辦人涉詐…荷姆斯阻檢方提「奢華證據」

Theranos創辦人涉詐…荷姆斯阻檢方提「奢華證據」
中國華晨汽車集團破產重整 債務違約65億人民幣

中國華晨汽車集團破產重整 債務違約65億人民幣
詐騙聯邦救濟金1600萬買豪車

詐騙聯邦救濟金1600萬買豪車

熱門新聞

指揮中心12月1日推出的秋冬防疫專案，已加強要求國內8大類場所強制戴口罩等措施。圖為民眾進入公共場所，搭乘大眾交通工具佩戴口罩。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播

2020-12-20 09:11
中華航空、長榮航空分別提醒，搭乘往返大陸航班之旅客，出示之核酸檢測陰性報告病名需使用「新冠肺炎」或「COVID-19」。（本報資料照片）

陸方拒接受武漢肺炎…新冠檢測「正名」 華航、長榮跟進

2020-12-19 02:30
譚傑龍遭「網路桃色詐騙」惡意盜錄，自慰影片外流。(本報資料照片)

台籃壇近20球星被偷拍 不雅淫片外流

2020-12-19 02:28
加拿大本土連鎖超市 Safe On Food，除了標示產地，也標示不含抗生素或賀爾蒙。（圖：讀者提供）

標「萊豬」會被報復？加拿大僑胞秀照片打臉蘇貞昌

2020-12-14 21:22
Twitch的女直播主「啊乓」今天下午在新北市三重遭搶，直播影片錄到搶奪過程，身後的歹徒也入鏡。圖／啊乓提供

女實況主直播中遇劫匪 遭搶過程LIVE放送

2020-12-14 09:00
摩根士丹利首席全球策略師夏瑪表示，台灣是現今全球科技霸權爭奪戰的中心。（路透資料照）

分析／美中科技霸權爭奪戰 台灣成全球最重要地方

2020-12-15 11:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
米努勤：美國人下周就能領到600元

米努勤：美國人下周就能領到600元
如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？
新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因
「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友
楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議