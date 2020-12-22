1輛值1棟房…一天進3000豪車 台中港創開港紀錄

高級進口車3000輛、總價99億昨抵台中港 ，創台中港開港44年紀錄。（記者游振昇／攝影）

總價99億元（約3億9174萬美元 ）的3000輛高級進口車昨天抵達台中港，在8A碼頭一字排開，十分壯觀，創了台中港開港44年以來，單輛汽車 船載運最多進口汽車赴台的紀錄；碼頭工作人員表示，有些車種一輛車就可以買一棟房，「好像看到很多房子矗立在碼頭」。

台中港務分公司表示，8月25日挪威籍運輸者號汽車船載運2646輛進口車抵港，當時已創下台中港開港以來單航次進口車數與總價最高紀錄，昨天3000輛、總值99億元的賓士、BMW、MINI和露營車等高級車，進口關稅加上奢侈稅達40億5000多萬元（約1億4385萬美元），再次破紀錄。

在各進口品牌接單輛爆增，新車主苦等大船入港下，預計這批新車到港後即將大量交車，本月新車掛牌數將可以爆增，為12月的車市加足馬力，同時台灣車市今年45.5萬台的車市規模還將進一步被打破。

台中港務分公司表示，台中港是國內進口汽車主要港口，受新冠肺炎疫情 影響，今年3月進口車廠商停產，6月疫情趨緩才開始趕工生產，所以今年8月起每個月都有五艘汽車船頻繁進出台中港。據悉，雙B從第三季起，因船班、碼頭問題，新船無法到港，許多展間都無車可以展示，有多少車交多少台，幾乎沒有庫存可言。

關務署台中關表示，台中港今年1月至昨天已進口車3萬9635輛，總值1307億9000多萬元（約46億4573萬美元），為國庫帶進535億元（約19億美元）稅收。