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不敵疫情 上海台資連鎖餐飲連環倒

林宸誼
受疫情影響，今年以來，上海多家老牌台資餐飲撐不住，出現關店潮，包括進軍上海20多年的宜芝多（圖）和一茶一坐等知名台資餐飲連鎖。（本報資料照片）
受疫情影響，今年以來，上海多家老牌台資餐飲撐不住，出現關店潮，包括進軍上海20多年的宜芝多（圖）和一茶一坐等知名台資餐飲連鎖。（本報資料照片）

受新冠疫情影響，今年上海已有宜芝多、馬可孛羅麵包等多家老牌台資連鎖餐飲撐不住，出現關店潮，包括進軍大陸近20年的知名台資餐飲連鎖店「一茶一坐」，其中在上海17家分店均已關閉歇業，日前並在官微宣布辦理預付卡退卡的登記工作。

一茶一坐前執行長林盛智坦言，疫情是壓垮公司的最後一根稻草，加上幾年前就已經營不佳，疫情一來就更沒有調整機會了。

一茶一坐主打台式菜系，2002年於上海開第一家店，以「多數直營、少數加盟」的經營模式，在資本的協助下進駐北京、杭州、武漢等23個城市，興盛時期曾開出上百家店，2010年還曾宣布要在三年內上市。

今年4月曾傳出上海一茶一坐大規模關店，今年上半年，一茶一坐營運方高層也接連離職。12月16日一茶一坐的官方微博發出公告稱，由於門市關閉歇業、預付卡無法正常兌付問題，為維護消費者權益，委託上海市單用途預付卡協會，展開預付卡退卡工作。

「從最興盛的上百家店，到現在上海17家店都關了，還是會感到不捨。」此前接手一茶一坐部分股權的一茶一坐前CEO林盛智表示，畢竟他的股權未占多數，只能聽大股東的決定，但不後悔投入並努力過。他並以過來人經驗，建議經營者要有所有權跟經營權，在股權設計時，股東結構不能過於複雜。

根據天眼查網站，一茶一坐曾有四次融資歷程，分別在2005年、2006年、2008年、2015年，總計融資6010萬美元，領投機構有IDG資本、GGV紀源資本、SMI等。

林盛智指出，由於當時有七家美國基金準備要處分退出，於是在2016年找到香港一家基金公司，把將近八成股份買下，並在收購後成為主要經營者，他自己實際上已不再管事。

一茶一坐近幾年經營狀況不佳，去年底基金董事局希望他重掌經營，帶領團隊做出調整，林盛智坦言，其實當時他們已經準備好，要把產品結構更年輕化、讓台灣菜系包括茶飲的特色更加凸顯等。

但林盛智萬萬沒想到的是，今年初遇上了疫情，尤其店面大多在商場內，客人不敢進去消費，直營店為主的模式讓人事及管理成本高，光是疫情期間損失高達人民幣3000萬元（約458萬美元），只能持續縮減規模，直到完全收攤。

受疫情影響，今年以來，上海多家老牌台資餐飲撐不住，出現關店潮，包括進軍上海廿多年...
受疫情影響，今年以來，上海多家老牌台資餐飲撐不住，出現關店潮，包括進軍上海廿多年的宜芝多和一茶一坐（圖）等知名台資餐飲連鎖。（取材自「一茶一坐」官網）

疫情 美元 融資

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