再爆炸！旭富才說還有8桶金屬鈉

旭富廠區21日中午再爆炸，天空出現橘色蕈狀雲，初判是廠區內的金屬鈉爆炸。（記者季相儒／攝影）

「防疫 國家隊」旭富製藥廠大火燃燒一天一夜，昨天中午再度爆炸，大量濃煙沖天，形成橘色蕈狀雲，讓準備殘火處理的消防員震驚。救災指揮官、桃園市消防局第三大隊長殷明坤痛批，業者沒說實話，未明確告知金屬鈉存放地點與數量，直到再次爆炸才說有八桶、約上千公斤，簡直「不顧消防人員安全」。

消防局指出，金屬鈉接觸空氣或水就爆炸，因此存放於油脂桶內；前天中午12時許廠區火警後，火星接觸到存放金屬鈉的區域而爆了一桶，讓大火一發不可收拾，不但造成兩員工一死一傷，旭富廠房全毀，還波及鄰近的桃園紙廠、鴻利針織及東陽精機廠房全毀、國晟半毀，損失慘重，原估計昨天中午能完全熄滅，不料中午突然驚天一爆，造成消防員極大心理震撼。

陳姓消防隊員私下說，前天和昨天爆炸的地點相同，消防弟兄根本不清楚廠區內還有危險物品，在還沒第二次爆炸前曾靠近搶救，「業者黑心，令救災弟兄心寒」。

現場指揮官殷明坤表示，兩次爆炸在同一廠房的配藥區實在不該，前天火警發生第一時間曾詢問廠方高級幹部有多少金屬鈉？分別存放在那？業者說在第十區，沒明確告知數量，昨天再度爆炸才說有上千公斤，如此未告知正確訊息的行為，若造成救災誤判、消防人員傷亡，誰要負責？

「兩根鋼梁都被炸飛，隔壁廠房也發生爆炸，當然撤出進入旭富製藥廠的隊員…」旭富大火是「退避權」入消防法後，規模最大的化學火災，殷明坤表示，以前消防救災教學會認為爆炸過後可進入現場，但這次選擇讓消防員撤出，畢竟廠內環境很危險，不能拿同仁生命冒險。

旭富製藥工廠大火燒了一天一夜，消防隊員們24小時接力上場，300多名警義消也累癱了。

旭富昨舉行重大訊息記者會，發言人楊文禎說，粗估火災損失8億元，但應可獲保險 全額理賠，鄰近受害工廠將依「公共意外責任險」協商，但保額只有3000萬元。旭富生產線幾乎全部燒毀，重建期間至少半年，已取消新收到的訂單，明年第一季至少6億元訂單受影響。