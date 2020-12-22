24隻暴斃原因查出來了！陽明山擎天崗牛群長期營養不足

陽明山擎天崗牛隻近期接連暴斃，初步判定為長期營養攝取不足。（圖：王姓民眾提供）

台北市陽明山擎天崗牛隻接連暴斃，截至18日已有24頭牛隻死亡，引發各界關注。北市府動保處初步研判，應與食物來源成分與品質不佳，導致長期營養獲取不足，這也與牛隻目前的族群數量、天候因素、及植被退化等有相關性。陽管處表示，短期將依專家建議，在適當地點購置舔磚或乾草，補充牛隻蛋白質等營養。

北市動保處昨邀集台大動物科學技術學系、獸醫專業學院等專家學者召開「陽明山國家公園管理處野化牛隻死亡原因探討會議」，經各專家綜合研判，陽明山牛隻死亡原因，初步排除動物傳染病、人畜共通傳染病可能性，死亡原因應是食物來源、成分品質不佳，導致長期營養獲取不足。

陽管處發言人張順發表示，擎天崗自然棲地草料有蛋白質、微量元素不足等問題，導致無法負荷大量的牛群，短期將依照專家學者建議，在適當地點購置舔磚或乾草，補充牛隻營養，廠商將會在二至三天內將乾草及舔磚送達。

至於是否因架設鐵圍籬，才導致牛隻草量不足，張順發說，死亡牛隻解剖胃部都有草料，推測是進食正常，不過營養不均衡，加上牛隻族群愈來愈大。

北市動保處提出兩點建議措施，包括設立緊急營養補給點，如擎天崗舊牛棚、頂山石梯嶺等適當地點放置內含能量、蛋白質與礦物質舔磚或乾草；陽管處也應加強巡查、監測及通報，並安排抽樣牛隻健檢及妥適處置。