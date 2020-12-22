我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州擬延長「居家令」 聖荷昆谷、南加ICU床位用盡

輕鬆過關！參院91比7票通過9000億元紓困案

24隻暴斃原因查出來了！陽明山擎天崗牛群長期營養不足

林麗玉
陽明山擎天崗牛隻近期接連暴斃，初步判定為長期營養攝取不足。（圖：王姓民眾提供）
陽明山擎天崗牛隻近期接連暴斃，初步判定為長期營養攝取不足。（圖：王姓民眾提供）

台北市陽明山擎天崗牛隻接連暴斃，截至18日已有24頭牛隻死亡，引發各界關注。北市府動保處初步研判，應與食物來源成分與品質不佳，導致長期營養獲取不足，這也與牛隻目前的族群數量、天候因素、及植被退化等有相關性。陽管處表示，短期將依專家建議，在適當地點購置舔磚或乾草，補充牛隻蛋白質等營養。

北市動保處昨邀集台大動物科學技術學系、獸醫專業學院等專家學者召開「陽明山國家公園管理處野化牛隻死亡原因探討會議」，經各專家綜合研判，陽明山牛隻死亡原因，初步排除動物傳染病、人畜共通傳染病可能性，死亡原因應是食物來源、成分品質不佳，導致長期營養獲取不足。

陽管處發言人張順發表示，擎天崗自然棲地草料有蛋白質、微量元素不足等問題，導致無法負荷大量的牛群，短期將依照專家學者建議，在適當地點購置舔磚或乾草，補充牛隻營養，廠商將會在二至三天內將乾草及舔磚送達。

至於是否因架設鐵圍籬，才導致牛隻草量不足，張順發說，死亡牛隻解剖胃部都有草料，推測是進食正常，不過營養不均衡，加上牛隻族群愈來愈大。

北市動保處提出兩點建議措施，包括設立緊急營養補給點，如擎天崗舊牛棚、頂山石梯嶺等適當地點放置內含能量、蛋白質與礦物質舔磚或乾草；陽管處也應加強巡查、監測及通報，並安排抽樣牛隻健檢及妥適處置。

上一則

新聞評論／面對鴨霸政府 只能用全民意志對決

下一則

把花枝當軟絲 漁業署出包還嗆閉嘴 挨酸「好大官威」

延伸閱讀

英國新病毒株恐影響疫苗保護力？ 三位專家這麼說

英國新病毒株恐影響疫苗保護力？ 三位專家這麼說
日本「昆蟲零食販賣機」蚱蜢、蠍子、蜘蛛任君挑

日本「昆蟲零食販賣機」蚱蜢、蠍子、蜘蛛任君挑
史丹福：新冠最先感染上呼吸道

史丹福：新冠最先感染上呼吸道
史丹福研究：新冠病毒最先感染上呼吸道

史丹福研究：新冠病毒最先感染上呼吸道

熱門新聞

指揮中心12月1日推出的秋冬防疫專案，已加強要求國內8大類場所強制戴口罩等措施。圖為民眾進入公共場所，搭乘大眾交通工具佩戴口罩。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播

2020-12-20 09:11
中華航空、長榮航空分別提醒，搭乘往返大陸航班之旅客，出示之核酸檢測陰性報告病名需使用「新冠肺炎」或「COVID-19」。（本報資料照片）

陸方拒接受武漢肺炎…新冠檢測「正名」 華航、長榮跟進

2020-12-19 02:30
譚傑龍遭「網路桃色詐騙」惡意盜錄，自慰影片外流。(本報資料照片)

台籃壇近20球星被偷拍 不雅淫片外流

2020-12-19 02:28
加拿大本土連鎖超市 Safe On Food，除了標示產地，也標示不含抗生素或賀爾蒙。（圖：讀者提供）

標「萊豬」會被報復？加拿大僑胞秀照片打臉蘇貞昌

2020-12-14 21:22
Twitch的女直播主「啊乓」今天下午在新北市三重遭搶，直播影片錄到搶奪過程，身後的歹徒也入鏡。圖／啊乓提供

女實況主直播中遇劫匪 遭搶過程LIVE放送

2020-12-14 09:00
摩根士丹利首席全球策略師夏瑪表示，台灣是現今全球科技霸權爭奪戰的中心。（路透資料照）

分析／美中科技霸權爭奪戰 台灣成全球最重要地方

2020-12-15 11:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
米努勤：美國人下周就能領到600元

米努勤：美國人下周就能領到600元
如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？
新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因
「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友
楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議