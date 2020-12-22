英國病毒變異 台北23日起飛倫敦客機航班減半

中央流行指揮中心宣布停航英國，長榮、華航班機受影響。（本報資料照片）

英國 驚傳變種新冠病毒，能增加70％的傳染力，全球近40國祭出斷航措施防堵疫情 擴散。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，英國近期新冠肺炎疫情嚴峻，自12月23日零時起，倫敦飛返台北的客機航班數將減半，自英國入境旅客及過去14天有英國旅遊史者，入境後送集中檢疫場所14天，檢疫期滿前進行採檢。

至於台灣直飛英國的航班，華航、長榮每周僅有一班往返倫敦，華航本周五有一班，長榮本周三有一班為避免造成衝擊，自12月23日零時起，倫敦飛返台北的客機航班數將減半，本周先由華航執飛(本周長榮取消)，後續由民航局協調華航、長榮輪流派飛。

自英國入境旅客及過去14天有英國旅遊史者，入境後送集中檢疫場所14天，檢疫期滿前進行採檢；航空公司飛航及空服機組員，也須居家檢疫14天，期滿前進行採檢陰性及自主健康管理7天後再進入社區，若航空公司宿舍無法落實管理，則安排入住防疫旅宿。

世界衛生組織(WHO)於昨(21)日表示目前尚無法證實英國疫情傳播速度上升，是否均由病毒變異所致，仍待更多研究佐證，惟目前大多數的核酸檢測 (PCR)方式仍可檢測出感染變異株的病例，呼籲各國應持續監測、通報及分享變異株病例資訊，並進行基因序列分析，以了解該變異株對於檢測、臨床症狀及疫苗效力的影響。