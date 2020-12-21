帶貴婦團參觀阿帕契 勞乃成討終身俸敗訴

前陸軍航特部601旅攻擊第2作戰隊副隊長勞乃成。(本報資料照片)

前陸軍航特部601旅攻擊第二作戰隊副隊長勞乃成，2015年間因安排妻子與藝人李蒨蓉貴婦團進入營區參觀阿帕契直升機，引發軒然大波，後經休職、退役。他月前爭取領取俗稱「終身俸」的退休 俸，訴願遭到最高行政法院駁回，無法領取每月研判約5萬元的退俸；陸軍司令部表示尊重司法判決。

2015年3月29日，勞乃成妻子邱雅靖以「免費體驗美國 大兵之旅」名義，招攬李蒨蓉等人組成阿帕契貴婦參訪團，在勞安排下，一行28人搭車進陸軍601旅參訪，李蒨蓉在臉書打卡，並發表在阿帕契直升機前敬禮叉腰及登上機艙將儀表曝光的照片，由於當時陸軍事前對外宣稱甫接裝的AH-64E阿帕契儀表外觀是機密，李倩蓉之舉引發議論，全案遭移法偵辦。

經國防部 鑑定，儀表並非機密，高檢署、最高檢察署也認同這項鑑定，全案不起訴。但此案經軍方內部行政調查，已嚴懲大批涉及違規將校，超過20名將校遭拔官或行政處分，勞乃成也因此遭休職兩年處分。

勞乃成經處分休職2年屆滿前夕曾申請退伍遭陸軍駁回。陸軍曾表示，勞乃成因曾赴美接受阿帕契攻擊直升機換裝訓練，役期依規定必須延長2年，因此勞2017年申請退伍，並於當年10月9日生效。

但經陸軍司令部計算，勞乃成從官校畢業日到休職日計算服役年資，差5個月未達20年退伍年資，無法領取千萬元終身俸；勞乃成不服，認為計算有誤，透過行政官司提起救濟，但高院認為，是勞誤解法令，駁回勞的訴願。