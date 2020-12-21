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機上沒戴罩、居家檢疫僅3天…航空人員檢疫「將檢討」

記者黃惠群、邱宜君／台北21日電
我國出現航空器感染事件，因機師工作處於密閉空間，防疫措施需更嚴格，指揮中心責成航空公司究責。示意圖與該事件無關。(本報資料照片)
我國出現航空器感染事件，因機師工作處於密閉空間，防疫措施需更嚴格，指揮中心責成航空公司究責。示意圖與該事件無關。(本報資料照片)

這起航空器感染事件可能是台灣首例，指揮中心發言人莊人祥表示，此案可討論的之處眾多，該名紐籍機師已有症狀，為何還可執勤？機組人員全程沒戴口罩？機師在執勤過程中遭感染，到底是哪個環節出問題？近日內將與航空公司與相關單位開會檢討。此外，針對航空人員居家防疫規定，交通民航局昨與疾管署討論，最快明天對外說明結果。

據民用航空局資料顯示，執行一般客貨機飛航任務機組員返台後，在入境無症狀情形下，飛航組員或貨機監貨人員入境後三天內，客艙組員或機務人員入境後五天內，比照社區居家檢疫規定應留在居所不得派飛及外出。

「機師有特殊管理模式。」莊人祥說，紐籍機師並無違規外出，個案於12月4日到7日為入境後三天居家檢疫，不能外出，但8日就不算是居家檢疫，可以外出。

針對這起感染事件，莊人祥表示，將請航空公司和相關單位責成檢討，此外，近日將召開會議，討論機師居家檢疫三天或空服員五天就能進入社區等部分，是否須更嚴格管理。

此外，紐籍機師於機上頻頻咳嗽，卻未戴口罩，莊人祥表示，曾詢問個案，但他自認沒有症狀，然旁人都說看到其咳嗽，因此將著手調查他是否涉及不實呈報，將由航空公司調查，是否需進一步處理。

外傳這三名確診個案為長榮航空機師，且今天公布的兩名外籍確診案例中，一名之前在外站時曾有疑似違規外出遭懲處，因此不願意戴口罩。目前仍在疫調作業，如果確定機師執飛時沒戴口罩，長榮航空必將嚴查議處。

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