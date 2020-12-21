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專家：人臉監控侵犯人權疑慮 比技術更堪憂

記者賴昭穎／台北21日電
智慧與隱私的拔河 法務部矯正署力推「智慧監獄」，卻被爆料人臉辨識系統錯誤率高。圖為桃園機場自動通關系統人臉辨識，與新聞事件無關。（本報資料照片）
智慧與隱私的拔河 法務部矯正署力推「智慧監獄」，卻被爆料人臉辨識系統錯誤率高。圖為桃園機場自動通關系統人臉辨識，與新聞事件無關。（本報資料照片）

法務部矯正署透過人臉辨識、移動偵測等方式監控受刑人，資安專家說，透過這類新科技管理受刑人必須依法有據，因受刑人還是有個人隱私，而臉部等生物特徵都屬個人隱私範疇，不能預設當事人已放棄，因此隱私權和法律允許與否，甚至比技術可行性問題還大。

專家指出，問題要分兩層次來看，首先，目前人臉辨識的技術趨於成熟，國外號稱辨識度最高到99.%多，要清楚辨識張三、李四是做得到的。得標的大猩猩科技公司在業界很有名，專門做國外的海關監控人臉辨識系統以及數據分析，在軍事國防領域很有能力，技術上應不成問題。

第二個層次是隱私權和法律允許與否，也就是人臉辨識技術能否用來監控受刑人。他說，要做到智慧監獄必須於法有據，畢竟受刑人還是有個人隱私，面容等生物特徵屬個人隱私範疇，不能預設受刑人放棄，而第二個層次的問題比第一個大。

他表示，以今年發生在美國的非裔男子喬治‧佛洛伊德遭警察跪壓致死的事件為例，事發後亞馬遜公司6月宣布其人臉辨識技術不准執法單位使用，IBM也宣布退出人臉辨識領域，不再研發、販售及使用相關技術；因為這個議題牽涉到人權，不是只有技術問題這麼簡單。

資安專家說，台灣個資法第二條列出20種一般個資，個人生物特徵也屬隱私的一種，當監所這樣使用會不會產生進一步的疑慮，他認為是法律和道德上的議題，不單純是資安或技術的議題。

他指出，目前台灣普遍應用人臉辨識最成熟的是上下班打卡，很多公司引入辨識系統。此外，當搭乘大眾運輸系統時，近來因疫情需要通過儀器感應體溫，之前也傳出有民眾的貼身衣物被清楚拍出，認為隱私權遭到侵犯；光是這樣民眾都有疑慮了，更何況是在監所監控犯人。

值得注意的是，歐盟今年公布AI白皮書，提到AI科技應用在人臉辨識上，屬於高道德風險範疇，除非有特別原因才能使用或必須受管制。

隱私 資安 台灣

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