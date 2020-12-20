破口？ 印度船員抵台2個月才確診 專家：不排除本土感染

中央流行疫情指揮中心昨公布，台灣 增四例境外移入新冠肺炎確定病例，分別從印尼、緬甸、美國 和印度 入境。印度籍船員入境兩個月才確診，且完成14天居家檢疫至登船工作前，曾在台灣飯店生活21天。指揮中心昨緊急採檢相關接觸者47人，其中同船成員21人，已知20人為陰性。

該名印度籍男性船員30多歲，指揮中心雖研判他在印度感染，但醫師認為無法完全排除本土感染的可能性。

感染科專家則研判印度船員發病日為採檢日兩周前，可能是12月2日，當時該船員仍在船上；而新冠病毒潛伏期平均5天，從發病日往前推算5天，可能感染日落在11月27日前後。研判「和印度感染相比，在船上或飯店感染機會較大。」

該船員今年10月21日赴台工作，持登機前三日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫14天，11月5日期滿後，改住一般飯店，等待仲介安排工作。11月26日登船，直到最近欲出境，由公司安排自費採檢，昨天確診。

指揮中心發言人莊人祥說明，該印度籍船員總抗體陽性、CT值31，迄今無症狀，目前住院隔離治療中。據該船員自述，由於人生地不熟，檢疫出關至登船的21天，未走入台灣社區，都待在飯店，用餐也在客房內，偶爾自行到飯店一樓餐廳，雖還有另一名外籍同事也住同一飯店，但並未接觸。

莊人祥表示，總抗體陽性意味發病日已逾一周至兩周以上，為釐清感染源，衛生單位掌握接觸者47人，其中21人為船員，由於較密切接觸，列居家隔離，其中20名船員檢驗為陰性，一人等待結果中。由於目前無人檢驗陽性，可推斷船上並未流行新冠肺炎。

其餘自主健康管理26人，包含該船員登船前曾住過的飯店員工18人、計程車司機一人及12月16日下船後所住飯店員工7人。莊人祥坦言，經過14天居家檢疫，傳播可能性低，但登船前入住的飯店員工仍有遭感染風險，急追是否擴散採檢，同時也可釐清感染源。

此外，指揮中心18日公布，一名國籍航空機師確診，發病前14天有在台活動史，可能感染源包含本土、航程中及美國。莊人祥說，預計採檢機師共59名接觸者，包含14名家人、4名朋友、26名同事、15名同機機組員，目前已採檢13人，檢驗結果今出爐，有助釐清可能感染源。

前疾管局長蘇益仁表示，台灣除非鎖國，否則很難完全防堵病毒，從聖誕節後到春節期間，防疫將是最嚴峻的考驗。