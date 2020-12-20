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今年赴台旅客驟減千萬 估損失3700億

記者曹悅華、楊文琪／台北20日電
受疫情衝擊遊台旅客量驟減，觀光局估算，今年到台旅客量約在135萬至140萬人次之間。（本報資料照片）
受疫情衝擊遊台旅客量驟減，觀光局估算，今年到台旅客量約在135萬至140萬人次之間。（本報資料照片）

受到疫情衝擊，邊境持續嚴管，遊台旅客量驟減，交通部觀光局估算，今年到台旅客量約在135萬至140萬人次之間，相較於去年的1186萬人次，大減千萬以上，估計今年觀光收益減損金額超過台幣3700億元（約130億美元）。至於明年到台觀光客數是否樂觀，學者則認為，還是以安全為優先，先做好國內整備。

據交通部統計顯示，從3月以來，每月到台旅客數僅數千人，今年截至10月，僅有133.4萬餘人次，再加上國際疫情嚴峻，推估全年最慘將連135萬人次都沒有。另以觀光局調查去年到台旅客平均每人消費3萬7345元計算，今年觀光收益減損金額估將超過台幣3700多億元。

據了解，交通部因應疫情發展，觀光發展策略調整為「先持續提振國旅、再布局衝刺國際」，明、後年將整備分區旅遊特色，提升景區品質等；2023至2025年再布局衝刺國際。

觀光局副局長周廷彰說，都有針對國際旅客宣傳做相關準備，包括跟駐外辦事處保持聯繫，藉由線上旅展保持溫度等，實際實施時間待指揮中心決定。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰認為，明年上半年國際觀光客恢復的機會不大，下半年疫苗比較穩定、大規模施打後，可望逐步恢復，不過仍以移工跟商務客居多，觀光客比率比較小，建議先以兩成當目標，約230萬人次。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨則不看好，認為因今年1、2月還沒有疫情，所以觀光人次有拉高，明年恐更悲觀，能夠維持今年人數就算不錯，建議以安全為優先，國內整備先做好就好。

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