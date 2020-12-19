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數位化優等生 中信銀行奪6項大獎

記者戴瑞瑤／台北19日電
中信銀數位能力獨冠群雄，以創新金融科技打造最有溫度的服務，獲本屆菁業獎六項大獎肯定，圖為中信銀行總經理陳佳文（中）率領團隊出席領獎。(圖：中信銀行提供)
中信銀數位能力獨冠群雄，以創新金融科技打造最有溫度的服務，獲本屆菁業獎六項大獎肯定，圖為中信銀行總經理陳佳文（中）率領團隊出席領獎。(圖：中信銀行提供)

由金融研訓院主辦、被譽為金融界奧斯卡獎的「菁業獎」昨舉行頒獎典禮，中信銀行囊括「最佳信託金融獎」特優、「最佳財富管理獎」優等、「最佳數位金融獎」優等、「最佳消費金融獎」優等、「最佳風險管理獎」優等及「最佳綠色專案融資獎」優等六項大獎，創下參賽以來最優異表現。

中信銀總經理陳佳文昨率領團隊出席領獎，致詞時特別感謝中信海內外同仁辛勞的付出，他強調，隨著人口老化與低利率環境來臨，自選自給自主管理退休金已成趨勢，民眾累積足夠退休金度過退休生活是未來的挑戰，特別感謝教育部及私校退撫儲金監理會指導與鞭策，期許中信成為台灣民眾退休金管理的最佳夥伴。

主辦單位表示，中信銀本屆表現優異，主要優勢為信託金融、財富管理、個人信貸、支付、洗錢防制、綠色金融，皆充分展現高度數位化、AI智能理財及營運模式創新等核心競爭力。

中信銀為首家創建「私校退撫儲金自主投資平台」的信託管理銀行，開辦10年來讓超過5萬名教職員可於手機、平板等查詢退休金帳戶或變更投資組合，獲頒「最佳信託金融獎」特優。

此外，中信銀善用創新科技改善傳統申貸流程，導入人機協作的智能理財服務，有效解決大量申貸案件及客戶多元理財需求，一舉包辦「最佳數位金融獎」及「最佳財富管理獎」雙項優等。透過異業結盟，成功建構Line Pay卡點數生態圈及一站式支付體驗，與「最佳消費金融獎」獎宗旨不謀而合，亦獲優等肯定。

退休金 投資 奧斯卡獎

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