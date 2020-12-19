台造潛艦戰鬥系統 美下周可望放行

台灣「潛艦國造」所需「戰鬥系統整合管理」，可望獲得美方核發輸出許可。（本報資料照片）

台灣「潛艦國造」在蔡英文總統風光舉行開工典禮後，外界仍質疑重要裝備未獲美國政府發給輸出許可。據指出，「潛艦國造」所需最重要關鍵裝備「戰鬥系統整合管理」，下周可望獲得美方核發輸出許可，先前美方已發出數位式聲納系統的輸出許可，這兩項裝備預計明年陸續運抵台灣，由原廠協助台方工程人員安裝，「潛艦國造」即將進入緊鑼密鼓階段。

據了解，「潛艦國造」案除了MK48魚雷採取軍售模式，其他則是採商售模式。美方先前已開放美廠與台灣談判簽約，戰鬥與聲納系統皆完成與美廠簽約，受到疫情影響，行政程序耽誤拖延些時間，但已簽約的事，生變的可能性很低。

立法院正在審查明年度國防預算 ，「潛艦國造」部分系統沒有取得美方輸出許可，成為立委關切重點。立院外交國防委員會11月22日、12月2日審查海軍預算時，朝野立委分別提案凍結上百億元台幣的「潛艦國造」預算，國民黨 立委馬文君和溫玉霞分別提案凍結50億元、20億元，民進黨立委羅致政、國民黨立委江啟臣各凍結10億元，國民黨立委呂玉玲凍結2000萬元，待朝野協商處理。

據指出，聲納系統近日取得美方的輸出許可後，戰鬥系統輸出許可可望在下周有具體進展，美方希望趕在聖誕節假期前完成這項重要進度；如果未能如期完成，可能延到明年初。「潛艦國造」相關人士信心滿滿，預告下周定有具體成果。

另一方面，以「沱江艦」為原型打造的首艘「塔江艦」日前由蔡英文總統主持下水典禮。國民黨立委馬文君昨天質疑，蔡總統透過臉書「降旨」，沱江級後續艦將提前至2023年底完成六艘，與海軍原規畫2025年完成三艘有重大歧異，等於海軍未來三年將以「四倍速」趕工造艦，質疑國防部 從哪再擠出經費？

馬文君說，蔡總統臉書降旨隔天，海軍發出新聞稿稱「鑒於敵情威脅劇增」，原本五年造三艘，秒變三年造六艘；但此刻立法院正在審查國防部預算，15日前，海軍隻字未提，蔡總統憑空降旨後，一夕之間敵情威脅馬上劇增；國軍平日稱「十年建軍構想」、「五年兵力整建計畫」，抵不過蔡總統一篇臉書貼文，顯然是見風轉舵。

國防部回應表示，海軍高效能艦艇後續艦案是鑑於敵情威脅劇增，在不增加全案11艘預算下，將原先計畫修訂為2023年完成六艘，符合國防部聯合戰力規畫指導。

另外，外交部昨舉行「台美科學及技術合作協定」宣布茶會，外交部長吳釗燮說，這項協定是台美經濟繁榮夥伴對話後第一項具體成果，並於台北時間15日完成簽署；美國在台協會（ATT）處長酈英傑表示，該協議將深化及拓展美台科技合作關係。