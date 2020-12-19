6年換裝受訓 重裝黑鷹機隊成軍

空勤總隊高雄棚廠啟用，尚未塗裝的黑鷹直升機一字排開。（記者劉學聖／攝影）

蔡英文 總統昨天南下出席空勤總隊高雄棚廠啟用儀式時宣布，經過六年換裝受訓，空勤總隊黑鷹機隊終於全部完成接機。蔡總統昨也前往左營軍港視導海軍戰備偵巡艦，她表示，最近海軍潛艦原型艦開工、沱江艦後續艦下水命名、布雷艇交船，政府會持續打造更精良的艦艇，做海軍官兵後盾。

空勤總隊六架重裝型UH-60M黑鷹直升機日前完成特殊搜救裝備加裝，包括氣象雷達、目標定位系統、搜救尋向器、衛星通訊系統、前視紅外線、夜間探索燈等，可執行日、夜間搜救任務。

蔡總統表示，空勤總隊在國家的救災體系中具有關鍵的地位，三個大隊、九個中隊分布在北、中、南、東區，勤務非常吃重。

內政部 長徐國勇說，這次黑鷹不太一樣，在機鼻前有氣象雷達，下面有一顆熱顯像儀，旁邊有探照燈及吊掛系統，這次重裝備是全世界最先進；熱顯像儀當初在簽預算 時才知道，一顆球就要上億元。

蔡英文總統（左）南下出席空勤總隊高雄棚廠啟用儀式，還登上黑鷹直升機副駕駛座比讚。（記者劉學聖／攝影）

蔡總統昨天也前往高雄左營軍港西三碼頭視導海軍戰備偵巡艦，她說，最近一年來，中共機艦騷擾比過去頻繁許多，海軍官兵為了掌握每一艘共艦動態，不僅隨時要停休、緊急召回出海，有時在海上執行任務一趟就是十幾天才能靠港；她特別佩服大家，不只要24小時忍受狹窄的環境，更要在搖搖晃晃下值勤、休息。

蔡英文說，作為中華民國三軍統帥，她也向大家保證，有各位最忠義的海軍官兵捍衛藍色國土，政府也會持續打造更加精良的艦艇。