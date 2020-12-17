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陳時中：疫苗採購 超出預期3000萬劑

記者陳婕翎、李光儀／台北17日電
指揮官陳時中透露，台灣疫苗採購量將超出原先預期3000萬劑。（本報資料照片）
指揮官陳時中透露，台灣疫苗採購量將超出原先預期3000萬劑。（本報資料照片）

全球爭搶新冠疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，台灣疫苗採購量將超出原先預期3000萬劑，至於廠牌，「外界猜的大部分沒錯，只是排列組合錯了」。據了解，3000萬劑疫苗包括1000萬劑AZ藥廠疫苗，以及透過港商雅各臣購買的1000萬劑輝瑞／BNT疫苗。

另外，500萬劑是從COVAX平台所取得；還有500萬劑應為本土疫苗，但台灣三疫苗研發速度最快的國光迄今尚未接獲政府採購通知，推論此500萬劑仍是國際廠牌疫苗。

陳時中強調，未來一、兩個禮拜將有更明確的疫苗採購訊息，可向民眾說明得更清楚，很多管道都在嘗試中，指揮中心已做好事先準備工作。

陳時中提到，明年疫苗開打後，在長照體系中第一線照顧者，不分國籍，都是接種對象。換句話說，外籍社福移工也屬於疫苗公費對象。

至於之前鬧得沸沸揚揚的台灣東洋代理德國BNT疫苗破局一案，也有後續發展。該疫苗大中華代理上海復星醫藥內部人士表示，近日接到香港雅各臣通知，已與衛福部完成協議，台方決定以每劑40美元價格，向雅各臣購買1000萬劑BNT疫苗。據悉，衛福部已支付5000萬美元訂金給BNT。

對此，指揮中心發言人莊人祥嚴正澄清，指從未透過港商代理BNT／輝瑞疫苗。之前與東洋洽談時，僅選擇購買200萬劑BNT疫苗。至於日前簽約成功1000萬劑「那一家」廠商，他則不願多說。

新冠疫苗口袋名單
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疫苗 台灣 陳時中

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