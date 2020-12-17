減稅紅包 每戶省近5000元 歷來最大調幅

財政部16日公告，2020年度每人基本生活費調高為18.2萬台幣，是歷年來最大調幅，平均每戶減稅近5000元。(本報資料照片)

減稅小確幸來了！財政部 昨天公告，2020年度每人基本生活費調高為18.2萬元(台幣，下同，約6300美元)，較去年的17.5萬元大增7000元，是歷年來最大調幅，明年5月申報今年綜所稅時即可適用，共205萬戶受惠，平均每戶減稅近5000元。

由於基本生活費是算「人頭」，多口之家可減的基本生活費就愈多，原則上扶養親屬愈多、採標準扣除額報稅 者，較有機會受惠。

若以稅率5%來計算，符合條件的4口之家，在其餘扣除額、免稅額不變下，明年報稅可多扣的「基本生活費差額」達2.8萬元，可望省稅1400元；假設適用稅率為12%，則可省稅3360元。

納稅者權利保護法自2017年上路後，立法保障國家不可對民眾「維持基本生活所需的費用」課稅，財政部每年依據主計總處公布的每人可支配所得中位數，調整並公告每年基本生活所需費用。

2017年財政部公告每人基本生活所需費用為16.6萬元，2018年為每人17.1萬元，2019年為每人17.5萬元，到2020年調高為18.2萬元，年年調高，今年一口氣增加7000元，是歷來最大幅度的調整。

依據納保法規定，為保障民眾基本生活所需，基本生活費不課稅。當年度每人基本生活所需費用金額乘以納稅者本人、配偶及受扶養親屬人數後，可計算出申報戶的基本生活費用總額。

若基本生活費用總額超過依所得稅法規定可減除的扣免額合計數，則兩者差額，可進一步自申報戶當年度的綜合所得額中減除。

依規定，納入與基本生活費總額比較基準的扣免額包括：免稅額、標準或列舉扣除額、儲蓄投資 扣除額、身心障礙扣除額、教育學費扣除額、幼兒學前扣除額，及長期照顧特別扣除額。