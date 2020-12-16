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北榮血清疫調 估全台逾萬人有抗體

記者邱宜君／台北16日電
台灣新冠肺炎無症狀感染者的比率和盛行率最新研究，台北榮總病理檢驗部完成萬人血清學調查，找到11人帶有抗體。(本報資料照片)
台灣新冠肺炎無症狀感染者的比率和盛行率最新研究，台北榮總病理檢驗部完成萬人血清學調查，找到11人帶有抗體。(本報資料照片)

台灣新冠肺炎無症狀感染者的比率和盛行率，不再是未知數。北榮病理檢驗部完成萬人血清學調查，找到11人帶有抗體，推算台灣整體血清抗體陽性率僅萬分之五，約1萬1800名台灣民眾可能已有抗體，該成果於10月發表於醫學期刊「刺胳針區域健康-西太平洋」。

 中央流行疫情指揮中心表示，北榮研究方法應已去除其他病毒交叉反應的誤差，但無法確認抗體陽性者是否為確診者或有旅遊史，不建議貿然回推到社區或全台。

北榮分別於5月、7月各檢測分析一周門診、急診20歲以上民眾的剩餘血液檢體，7月採檢前一周剛好是端午四天連假，共檢驗1萬4765個血液檢體，男女各半，九成來自門診。結果發現，5月找到七人、7月找到四人，共11人血清抗體陽性，七男、四女。

由於受測者年齡分布不均，八成為50歲以上，研究人員以台灣人口比例進行校正，推估台灣整體血清抗體陽性率為萬分之五。

如以萬分之五陽性率推估，台灣可能有1萬1800人帶有新冠病毒抗體，為當時確診人數的24倍。研究強調，北榮是位於人口密集都市、高達2600床的醫學中心，所估算之陽性率應不會低於台灣整體的血清抗體陽性率，但已遠低於其他國家，且四天連假未帶來顯著變化，顯示台灣防疫措施恰當且有效。

指揮中心發言人莊人祥閱讀研究後表示，研究採用兩個檢驗方法雙重確認，應可排除其他病毒的抗體交叉反應，但討論結果時應該更謹慎，因為無法確認抗體陽性者是否為確診者、從境外入台，或是曾因接觸確診者而接受隔離檢疫；此外，醫學中心就醫民眾採檢結果，也不能貿然回推到所在的社區或全台灣。

台灣 刺胳針 檢測

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