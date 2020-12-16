新冠疫苗押寶AZ？專家：不是好事

指揮中心口袋中到底有那些疫苗 ？衛福部長陳時中 昨天表示，預計兩周內將有更明確的訊息跟民眾報告；指揮中心發言人莊人祥昨態度曖昧說，「不論媒體怎麼寫，我們都不能說。」不否認也未承認，以保密協定為由，讓「這一家」廠商始終是不能說的祕密。

國家衛生研究院董事長林奏延說，AZ(阿斯特捷利康)疫苗安全性爭議較大，且保護力較差，「這次疫苗競賽領先群中，屬於不太好的疫苗。」若真如媒體報導所稱一口氣買1000萬劑，不見得是好事。疫苗議題較為複雜且專業，據悉，指揮中心近日內將成立新冠疫苗小組，擬定未來採購、運送及施打等相關規定。

日本、香港、南韓陸續公布新冠疫苗採購進度，台灣 卻是隱晦到極點，向來以資訊公開自豪的指揮中心，在處理疫苗採購一事卻遲遲不公開，開打時程更不斷往後延，從原本明年3月，變成最快6月；加上過程缺乏公開透明，傳出有民代當藥廠門神，保密協定成了包糖衣的劇毒，恐侵蝕人民對指揮中心信任。

指揮中心處理彰化萬人血清篩檢、部分媒體擅自洩漏確診個案足跡等事件時，總採最高保密規格，動作明快，一律嚴辦。對於視為國安問題的疫苗採購，卻曖昧許多，態度差別之大，令人玩味。

「這是我們的談判底牌。」防疫團隊最高領導人陳時中面對全球疫苗搶購戰，總以擔心破局為由，含糊帶過，這般態度或許是受2009年搶買H1N1疫苗經驗而來，當年政府將採購數、金額全數攤牌，結果協商失敗，一劑都沒買到。

如今這場疫苗戰中，輝瑞／BNT疫苗敗部復活，從東洋換另家代理商，不僅開打時間必須延後，政府還得多花十幾億元建立冷鏈、倉儲系統，這算盤怎麼打，民眾看在眼裡不免覺得疑點重重。指揮中心應該說清楚、講明白，盡速成立疫苗採購專家小組，對外宣布採購進度，以免遭譏黑箱作業，壞了形象，賠了公信力。