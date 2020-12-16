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曹興誠大砲直言：要零碳排就要核電

記者簡永祥、黃有容／台北16日電
竹科40周年國際論壇15日在新竹舉行，聯電榮譽董事長曹興誠獲頒傑出貢獻獎。(記者季相儒／攝影)
竹科40周年國際論壇15日在新竹舉行，聯電榮譽董事長曹興誠獲頒傑出貢獻獎。(記者季相儒／攝影)

晶圓雙雄台積電創辦人張忠謀與聯電榮譽董事長曹興誠昨天破冰，曹興誠不改敢說敢言的性格，他致詞時給予政府建言，認為新竹科學園區首要解決水、電問題，更直接批評綠營政府致力打造非核家園，是不符合主流。他說，「如果要兼顧產業發展與2050年零碳排，我們一定要發展核電。」

曹興誠獲頒竹科40周年傑出成就貢獻獎，談到竹科園區未來發展，特地針對用水電問題，提出兩個建議。他說，缺水問題在他擔任竹科園區公會理事長時曾深入研究，每年竹苗地區到了枯水期，用水危機就會出現，這部分可透過園區廠商出錢設立海水淡化廠解決。

他說，現在園區廠商都有錢了，「經濟上是可行的」，而且新加坡、以色列的例子都很成功，台灣也應該勇於嘗試、借鏡。

第二個問題是電力。他提到，雖然目前主流意見是反對核能，但全世界已有共識要在2050年達成零碳排，中國大陸也預計在2060年達成，台灣如果要兼顧零碳排與產業，只靠再生能源不夠，未來全數要用綠能，是根本達不到的目標，所以一定要發展核能。

他說，台灣因為政治上的原因，把核能危險過度誇張，核電基本上非常安全，美國三哩島、蘇聯車諾比，以及日本福島的核災變都是人為疏失，以現在的技術來看，發生核災的機率基本上是零，廠商應用科學數據引導輿論走向，盼能重啟核電，園區才有足夠的電力資源。

對此經濟部能源局昨回應，至2025年，再生能源占整體發電量的兩成，不會全靠再生能源，且台灣對核廢料存放等還是很不能接受，核電廠不能再繼續運轉；據能源局盤點，未來五年都不會缺電，產業可以安心。

能源局表示，根據2025年能源配比目標，再生能源占兩成、燃煤三成、天然氣五成，不是所有電力都來自再生能源。能源局也強調，綠電已是國際趨勢，大量買綠電的業者大多是由於上游供應鏈要求，並非政府要求。

針對核能方面，能源局官員說，台灣主要的問題在於核廢料無法處理。例如核一廠已經除役、處理運轉，燃料池已經滿了，但燃料棒無法拿出來，因為沒有地方放。

竹科40周年國際論壇15日在新竹舉行，傑出貢獻獎受獎人宏碁集團創辦人施振榮（左起...
竹科40周年國際論壇15日在新竹舉行，傑出貢獻獎受獎人宏碁集團創辦人施振榮（左起）、台積電創辦人張忠謀、頒獎人行政院副院長沈榮津、受獎人聯電榮譽董事長曹興誠與聯發科董事長蔡明介一起合影。(記者鄭超文／攝影)

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