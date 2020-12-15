我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

莫德納疫苗最快18日批准 首批配送600萬劑

抗疫見曙光！加州第1針 凱瑟護士接種疫苗

賣3個麻糬發票誤開400萬元 曾記麻糬店員急哭了

記者王燕華／花蓮15日電
花蓮曾記麻糬在蘇澳服務店的分銷賣店，因店員誤觸，造成3顆麻糬結帳金額高達400萬元台幣，店家急尋買女買家。（記者王燕華／翻攝）
花蓮曾記麻糬在蘇澳服務店的分銷賣店，因店員誤觸，造成3顆麻糬結帳金額高達400萬元台幣，店家急尋買女買家。（記者王燕華／翻攝）

花蓮知名伴手禮「曾記麻糬」在國5宜蘭蘇澳服務區的賣店，13日下午賣出3顆共54元（台幣，下同）的花生麻糬，但店員不小心誤觸按鍵，將發票金額打成400萬54元，算下來營業稅近20萬元，店家今天急尋當天買麻糬的紅衣女子，盼能協助將錯誤發票交回。

曾記麻糬營業部區主管張淑華說，這張金額錯誤的發票，是13日下午3時57分在蘇澳服務區賣店開出。她表示，該分銷店櫃台有兩台收銀機，店員先手動在自家收銀機輸入金額，會出現一維條碼，再到另一台櫃商的收銀機刷一維條碼，打出櫃商的發票，可能在第二個動作時不小時誤觸按鍵，才誤開出3顆麻糬400萬54元的天價發票。

店家表示，在蘇澳服務區的分銷賣店，是向全家便利商店承租，因此開出的都是全家便利商店的發票，這張發票誤開約20分鐘，蘇澳服務區的全家便利商店經理就發現數據顯示異常，通知門市人員處理。

由於這張發票的營業稅約20萬元，讓開出發票的店員急哭了。店家今天表示，當時買麻糬的是一名女子，發票號碼是GY19229840，希望能協助將發票寄回或交回，讓店家可以改正。

花蓮曾記麻糬在蘇澳服務店的分銷賣店，因店員誤觸，造成3顆麻糬結帳金額高達400萬...
花蓮曾記麻糬在蘇澳服務店的分銷賣店，因店員誤觸，造成3顆麻糬結帳金額高達400萬元台幣，店家急尋買女買家。（圖：曾記麻糬提供）
花蓮曾記麻糬在蘇澳服務店的分銷賣店，因店員誤觸，造成3顆花生麻糬結帳金額高達40...
花蓮曾記麻糬在蘇澳服務店的分銷賣店，因店員誤觸，造成3顆花生麻糬結帳金額高達400萬元台幣。（記者王燕華／攝影）

上一則

傳與董事長丁曉菁不合 文策院長胡晴舫辭職

下一則

蘇貞昌：有和蔡總統聊到日本核食 但未討論開放

延伸閱讀

亞裔經營超市 逃稅被罰470萬元

亞裔經營超市 逃稅被罰470萬元
多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬
紀事報：李孟賢若在世 貪腐案可能也會查他

紀事報：李孟賢若在世 貪腐案可能也會查他
布碌崙羊頭灣華社 入室盜竊案頻傳

布碌崙羊頭灣華社 入室盜竊案頻傳

熱門新聞

地震報告。圖／氣象局提供

台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈

2020-12-10 09:22
中天新聞台12月12日凌晨零點正式從有線電視下架並轉戰網路。圖／聯合報系資料照片

中天Youtube訂閱快破200萬 網問「哪些人支持」也酸「買來的」

2020-12-13 10:06
台北捷運昨晚受地震影響，部分路線一度停駛，但晚間十點左右已陸續恢復行駛，站內跑馬燈也即時更新情況。記者曾原信／攝影 曾原信

台10日強震「百年一次輪迴」地震專家點名這地區快輪到

2020-12-10 13:42
YouTube於14日晚間出現「猴子修理工」的當機畫面。圖／擷自google

Google、YouTube大當機！網哀號：世界末日了

2020-12-14 07:55
Twitch的女直播主「啊乓」今天下午在新北市三重遭搶，直播影片錄到搶奪過程，身後的歹徒也入鏡。圖／啊乓提供

女實況主直播中遇劫匪 遭搶過程LIVE放送

2020-12-14 09:00
今晚9時19分台灣東部海域發生規模6.7「全台有感」大地震。記者吳姿賢／翻攝

台灣發生規模6.7地震 網友驚喊:跟921一樣上下開始搖

2020-12-10 09:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明

美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明
搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統

搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統
華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」

華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」
拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求
確認總統當選結果 一次看懂選舉人團投票

確認總統當選結果 一次看懂選舉人團投票