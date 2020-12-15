賣3個麻糬發票誤開400萬元 曾記麻糬店員急哭了

花蓮曾記麻糬在蘇澳服務店的分銷賣店，因店員誤觸，造成3顆麻糬結帳金額高達400萬元台幣，店家急尋買女買家。（記者王燕華／翻攝）

花蓮知名伴手禮「曾記麻糬」在國5宜蘭蘇澳服務區的賣店，13日下午賣出3顆共54元（台幣，下同）的花生麻糬，但店員不小心誤觸按鍵，將發票金額打成400萬54元，算下來營業稅近20萬元，店家今天急尋當天買麻糬的紅衣女子，盼能協助將錯誤發票交回。

曾記麻糬營業部區主管張淑華說，這張金額錯誤的發票，是13日下午3時57分在蘇澳服務區賣店開出。她表示，該分銷店櫃台有兩台收銀機，店員先手動在自家收銀機輸入金額，會出現一維條碼，再到另一台櫃商的收銀機刷一維條碼，打出櫃商的發票，可能在第二個動作時不小時誤觸按鍵，才誤開出3顆麻糬400萬54元的天價發票。

店家表示，在蘇澳服務區的分銷賣店，是向全家便利商店承租，因此開出的都是全家便利商店的發票，這張發票誤開約20分鐘，蘇澳服務區的全家便利商店經理就發現數據顯示異常，通知門市人員處理。

由於這張發票的營業稅約20萬元，讓開出發票的店員急哭了。店家今天表示，當時買麻糬的是一名女子，發票號碼是GY19229840，希望能協助將發票寄回或交回，讓店家可以改正。