竹科慶40周年！半導體供應鏈 築起台灣矽盾

新竹科學園區發展正式屆滿40年，不僅快速推升台灣 經濟發展，由台積電、聯電、旺宏、華邦等領軍形成的綿密供應鏈，快速吸引國際大廠向台灣靠攏，甚至在這波新冠肺炎疫情 嚴峻下，成為守護全球半導體產業逆勢成長的最堅實的一道「矽盾」。

半導體業界人士透露，台灣由竹科成功的經驗快速複製，如今六大科學園區，形成台灣矽盾六大支柱，讓台灣科技產業，也由早期的個人電腦為主，蛻變成半導體產業在國際扮演舉足輕重地位。

除此之外，包括谷歌、亞馬遜、微軟等三大雲端應用巨擘，也選定在台灣設立資料中心，而且持續加碼台灣，等於讓台灣除了有厚實的矽盾外，另外設了三座巨型高塔，在美中貿易戰激烈摩擦下，更加深台灣在全球科技園圈，已成為美國和中國都不敢躁動的堡壘。

竹科管理局局長王永壯說，即使國際疫情蔓延，但受惠於遠距商機持續成長及台灣防疫有成，竹科今年上半年營收 比去年同期成長10.26%，達5660.94億元台幣(約201億美元)，創十年來同期新高。

王永壯強調，未來5G、邊緣運算、智慧物聯網（AIoT）、工業4.0等創新科技將持續蓬勃發展，奠定竹科整體營收穩健成長的基石。