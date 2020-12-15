王不見王20年 張忠謀、曹興誠為竹科同框
「破冰握手！」新竹科學園區管理局今舉行40周年園慶，頒發傑出成就貢獻獎給台積電創辦人張忠謀和聯電榮譽董事長曹興誠，待曹興誠上台接受頒獎時，主動與台上的貴賓握手，包括張忠謀。這也是兩人歷經20年瑜亮之爭王不見王的首次同台，「雙王握手」瞬間讓現場人士一陣譁然。
世紀懸念 晶圓代工誰發想
20多年前，張忠謀與曹興誠在台灣半導體圈是水火不容的兩大勢力，兩人也因「晶圓代工」是出自誰的發想，種下往後的心結。時光回到1981年，原任工研院電子所副所長的曹興誠，轉入工研院衍生公司聯電擔任總經理。聯電創立於1980年，也是台灣第一家上市半導體公司。
為了讓公司更上一層樓，曹興誠意識到轉型的重要，1984年他曾飛往美國，向當時擔任台灣科技顧問的張忠謀請教，並提出轉型晶圓代工的想法。張忠謀未表贊同。
沒想到張忠謀1985年受邀回台擔任工研院院長，並兼任聯電董事長，三年後創立了專攻晶圓代工的台積電，被稱為「晶圓代工之父」。此舉讓曹興誠不滿，認為自己的提案被張拿去執行，兩人因此種下心結。
台積電與聯電在晶圓爭霸，從聯電五合一，打到台積電為了與聯電拉開差距，先後併購由施振榮創立的德碁及世大。施振榮日前談到出售德碁，他說：「當年網路罵我是豬，我就自我安慰，豬很聰明。」「我就是因為當時賣德碁，換到台積電股票，現在持續享受台積電股價上漲，帶來可觀的利益。」
換台積股 施振榮聰明大賺
台積電與聯電真正拉開差距，是在0.13微米。2000年元月底，聯電決定在0.13微米製程採用IBM技術，但張忠謀決定自主研發。後來證明，聯電並未給台積電帶來壓力，反而與台積電差距愈拉愈遠。曹興誠原打算藉由先赴大陸卡位，但因和艦案和政府對槓，改任聯電榮譽董事長，同年張忠謀將台積電總經理一職交棒給蔡力行。
2009年金融風暴，張忠謀回鍋重掌台積電，擔任總執行長。他再出奇招，大幅提高研發支出，讓台積電二八奈米獨霸全球，甚至在十奈米狠K三星，獨拿蘋果iPhone大單；在七奈米，讓格羅方德放棄研發，並超車英特爾，坐穩全球晶圓代工霸主。張忠謀締造台積電在全球半導體的成就，台積電更被稱為「護國神山」。
至於曹興誠，退休後熱中於收藏骨董，但後來媒體專訪他時，他強調他的夢想並不是要超越台積電。他說，除了聯電外，還做了很多事，比如友達光電其中一半是他創辦的，欣興電子也是他創辦，聯發科、聯詠也是從聯電分出去的，他打出的一片天，自有歷史定位。
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