王不見王20年 張忠謀、曹興誠為竹科同框

竹科四十周年國際論壇15日上午在新竹縣舉行，台積電創辦人張忠謀（左）與聯電榮譽董事長曹興誠（右）等四人是傑出貢獻獎受獎人，兩人互相握手致意。(記者鄭超文／攝影)

「破冰握手！」新竹科學園區管理局今舉行40周年園慶，頒發傑出成就貢獻獎給台積電 創辦人張忠謀和聯電榮譽董事長曹興誠，待曹興誠上台接受頒獎時，主動與台上的貴賓握手，包括張忠謀。這也是兩人歷經20年瑜亮之爭王不見王的首次同台，「雙王握手」瞬間讓現場人士一陣譁然。

世紀懸念 晶圓代工誰發想

20多年前，張忠謀與曹興誠在台灣 半導體圈是水火不容的兩大勢力，兩人也因「晶圓代工」是出自誰的發想，種下往後的心結。時光回到1981年，原任工研院電子所副所長的曹興誠，轉入工研院衍生公司聯電擔任總經理。聯電創立於1980年，也是台灣第一家上市半導體公司。

為了讓公司更上一層樓，曹興誠意識到轉型的重要，1984年他曾飛往美國 ，向當時擔任台灣科技顧問的張忠謀請教，並提出轉型晶圓代工的想法。張忠謀未表贊同。

沒想到張忠謀1985年受邀回台擔任工研院院長，並兼任聯電董事長，三年後創立了專攻晶圓代工的台積電，被稱為「晶圓代工之父」。此舉讓曹興誠不滿，認為自己的提案被張拿去執行，兩人因此種下心結。

台積電與聯電在晶圓爭霸，從聯電五合一，打到台積電為了與聯電拉開差距，先後併購由施振榮創立的德碁及世大。施振榮日前談到出售德碁，他說：「當年網路罵我是豬，我就自我安慰，豬很聰明。」「我就是因為當時賣德碁，換到台積電股票，現在持續享受台積電股價上漲，帶來可觀的利益。」

換台積股 施振榮聰明大賺

台積電與聯電真正拉開差距，是在0.13微米。2000年元月底，聯電決定在0.13微米製程採用IBM技術，但張忠謀決定自主研發。後來證明，聯電並未給台積電帶來壓力，反而與台積電差距愈拉愈遠。曹興誠原打算藉由先赴大陸卡位，但因和艦案和政府對槓，改任聯電榮譽董事長，同年張忠謀將台積電總經理一職交棒給蔡力行。

2009年金融風暴，張忠謀回鍋重掌台積電，擔任總執行長。他再出奇招，大幅提高研發支出，讓台積電二八奈米獨霸全球，甚至在十奈米狠K三星，獨拿蘋果iPhone大單；在七奈米，讓格羅方德放棄研發，並超車英特爾，坐穩全球晶圓代工霸主。張忠謀締造台積電在全球半導體的成就，台積電更被稱為「護國神山」。

至於曹興誠，退休後熱中於收藏骨董，但後來媒體專訪他時，他強調他的夢想並不是要超越台積電。他說，除了聯電外，還做了很多事，比如友達光電其中一半是他創辦的，欣興電子也是他創辦，聯發科、聯詠也是從聯電分出去的，他打出的一片天，自有歷史定位。