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中捷通車跳票 盧秀燕道歉 向北捷求償

台灣新聞組／台中15日電
台中市長盧秀燕（右二）率新聞局長黃國瑋（左起）、中捷董事長林志盈、交通局長葉昭甫、法制局長李善植，為中捷無法按時通車向市民鞠躬道歉。（記者陳秋雲／攝影）
台中市長盧秀燕（右二）率新聞局長黃國瑋（左起）、中捷董事長林志盈、交通局長葉昭甫、法制局長李善植，為中捷無法按時通車向市民鞠躬道歉。（記者陳秋雲／攝影）

台中第一條捷運原訂12月19日通車，因列車連結器軸心斷裂，確定延後。台中市長盧秀燕昨天宣布中捷通車日期「沒有時間表」，同時率局處首長鞠躬向市民道歉，也要向台北捷運工程局求償。盧秀燕重申：「我寧可挨罵，但安全至上」。

台北市長柯文哲表示，整個標案是川崎重工子公司外包給外面的子公司，對北市府來說就是川崎重工要負責，該求償就求償，北市府就是代位求償。針對台中市議會要求到議會報告，柯表示北捷局長會去報告。

北捷昨天也宣布，初步認定連結器斷裂是製造與不適當安裝導致，另也發現降伏強度與抗拉強度不足，已再取一支未斷裂軸心檢驗。

據了解，北捷局前後兩次提出故障原因及改善報告都被中市府退回，盧秀燕為此致電柯文哲表達不滿；柯曾於12月6日到台中捷運北屯機廠了解狀況，並聽取報告，柯也對北捷報告不滿意。

台中捷運綠線在試營運第六天，因列車連結器軸心斷裂，於11月22日起暫停試營運。台中市府昨天舉行記者會宣布取消本月19日通車，市長盧秀燕率交通局長葉昭甫、中捷董事長林志盈、新聞局長黃國瑋、法制局長李善植等人一起鞠躬向市民道歉。

盧秀燕說，北捷局的報告未釐清中捷事故原因，且無周全且系統性檢測報告，只針對個案改善，市府認為無法確保未來通車安全，因此另邀機械、軌道與材料專家學者成立「捷運故障安全委員會」，協助審查北捷局與日商川崎報告，通車期程無時間表往後延。

北捷局表示，日商川崎重工已於12月10月送調查報告，北捷局隔天即刻向台中市長盧秀燕說明。針對外界質疑中國製品與軸心硬度不足問題，川崎重工表示已取一支斷裂軸心進行檢驗，但軸心硬度不足是因製造過程中熱處理不當導致；中捷車廂連結器軸心將全部重新製造，且進一步檢討安裝方式，目前已優化升級軸心設計避免發生類似事件。

北捷局指出，會以最嚴謹態度檢視廠商提出的檢驗報告，對多項疑慮還需廠商澄清，為確認廠商所說故障原因及改善方式的合理性，會盡速成立由專家學者組成的審查委員會釐清，並要求廠商依改善方案盡速完成。

中捷董事長林志盈說，北捷與川崎重工承諾改善軸心，又同時測試，是「事情擠在一起做」，市府堅持安全第一，須試車後才能釐清；他認為北捷局提出的明年二月初修復的時程太過樂觀，安全為通車最高原則。

台中第一條捷運原訂19日通車，因列車連結器軸心斷裂，確定延後。（本報資料照片）
台中第一條捷運原訂19日通車，因列車連結器軸心斷裂，確定延後。（本報資料照片）

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