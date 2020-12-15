10分鐘45元 北一女學生收費陪聊惹議

北一女校慶擺攤陪聊10分鐘45元台幣，引發熱議。（取材自PTT）

許多中學每年舉辦校慶總是吸引許多學生和家長前來，五花八門的攤位和小吃往往是園遊會的一大看點。北一女日前舉辦一年一度的校慶活動，然而該校高二有一班因販售奇特的項目引發熱議。

有網友在PTT上轉發北一女的相關新聞，內容提到作家王蘭芬在臉書 分享攤位照片，並表示北一女校慶攤位都十分乾淨整齊，和可怕的建中攤位食物相差甚遠。而其中一個攤位主題是花45元台幣（約1.58美元 ）就有第一志願女學生陪聊10分鐘，她觀察攤位座無虛席非常受歡迎，全都是男生報名；而每個陪聊的女學生都展現笑容，表現落落大方，讓她覺得十分有創意，也是很聰明的點子。

貼文一出，網友的留言非常熱烈，有一派網友認為這是物化女性並不推薦，還有另外一派網友認為這是特別的想法，「太便宜了，良心推」，「很懂用優勢賺錢」，「說不定是個超級厲害的賺錢高手哩」，「滿有創意的，如果是男的話，可能沒人會去消費」，「昨天真應該繳錢去聊聊」。

還有網友笑著說：「今天如果是建中擺這種攤位，你們猜會怎樣？」

事後此貼文在網路上引發爭議，王蘭芬已刪除該篇臉書文章並拒絕受訪。而北一女校方則表示，對於網路上惡意留言沒有什麼好回應，其他學校跟以往活動都有類似攤位，攤位的發想有創意、健康而且正向的。