魯凱族工藝家 羅美玉把族譜繡活了…

魯凱族刺繡工藝家羅美玉（右），獲行政院長蘇貞昌授證成為「台灣工藝之家」。 (記者林伯東／攝影)

台東魯凱族刺繡工藝家羅美玉，昨獲行政院長蘇貞昌授證成為「台灣 工藝之家」，特地穿上繡著魯凱族代表圖騰百合花的族服領獎。她表示，自己有兩件刺繡作品都花了十年時間。一件是把整個家族族人的名字繡在繡布上，一直等到第三個孫子誕生才圓夢。另一件則是台灣地圖刺繡，她在夢中得到靈感加以修補，終於完成。

暌違八年、「台灣工藝之家」認證評選今年再次啟動，昨舉行授證典禮，由蘇貞昌授予「台灣工藝之家」入選證書。文化部長李永得說，工藝之家過去舉辦六屆，中間因評審過程「有意見」停了八年，歷經八年能量的累積，此次選出工藝師都是一時之選。

台灣工藝之家不僅授予工藝家榮譽，也將藉由台灣工藝之家工作室的參觀、技術教學等，使工藝產業與觀光 結合，串聯文化觀光旅遊資源，成為各地方的工藝文化據點。

25位「台灣工藝之家」包含金工工藝的楊炘彪、陳志揚、陳志昇、林國信、廖偉淇、盧瑞芷；漆工藝的梁晊瑋；陶瓷工藝的李俊蘭、侯春廷、吳宗義、許旭倫、蘇正立、許明香；玻璃工藝的林瑤農；竹藤工藝的劉興澤、翁明川；木工藝的林貞鐃、陳明洲、黃文彬、官小欽；纖維工藝的羅美玉、林潔怡、林佩瑩、周秀惠；石工藝的鍾榮華。