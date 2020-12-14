終身工作將成常態 3成退休族想再工作

金馬獎最佳女主角陳淑芳說會演到不能演為止。(本報資料照片)

全球矚目的美國 大選告一段落，兩位候選人選情激烈，網路流傳哏圖讓人莞爾「看到74歲和77歲兩個老人為了競爭一份工作這麼拚，你難道不汗顏？」

影音來源：聯合影音網

77歲的拜登將成為美國最年長的總統，戲齡超過一甲子的金馬獎最佳女主角陳淑芳說會演到不能演為止。雖然一個是演員，一個是總統，但終身工作，很可能成為未來的常態。

本報系願景工程退休力大調查顯示，64歲以下，逾四成退休後有繼續工作的打算，年齡愈輕，想繼續工作比率愈高；即使是65歲至74歲，目前應該已退休的族群，有工作意願的接近三成，顯見退休與不工作未必是等號。

但退休後必須工作，財務是主要的考量之一。調查顯示，「財務準備」是30到64歲台灣 民眾退休準備分數最低的一環，近三成低估退休後每月花費，雖然8成5知道自己有勞保或公保，但半數不清楚自己可領取的退休金 有多少；知道自己可領多少退休金，且覺得足夠者，僅有一成。

中華民國退休金協會理事長王儷玲指出，延後退休是世界趨勢，尤其近年年金改革，退撫基金也被砍了很多，連大學老師都開玩笑，是不是得去找兼職。台灣已不是靠政府就可以退休的國家，應該要靠自己及早準備。

主計總處公布，去年台灣民眾平均每人月消費支出為台幣2萬2881元（約812美元）。調查顯示，四成三的民眾認為退休後每月個人生活費需台幣2至3萬元，與主計處調查相符，但認為台幣2萬元以下就足夠者也有近三成。

若退休年齡不變，長壽意味著在沒有工作和儲蓄有限的情況下，花錢的時間變長。台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭指出，已開發國家的退休人士平均10到12年就會遭遇財務問題，過去個人和政府規畫退休時，退休後平均壽命大約只有10年，但現在平均壽命已到80多歲，未來的人只會更長壽，挑戰更艱鉅。

高齡仍必須為生計勞動，這是長壽的「副作用」；人口結構老化，年輕人變少，勞動力出現缺口，年金改革已無可迴避；再加上，研究顯示退休後加速身心衰竭，英國人平均退休兩年後，生病、憂鬱、失能等風險上升；法國研究也發現，每晚一年退休，失智風險下降3%。

退休樣態即將改變，「退休是工業社會才有的概念。」文化社福系教授陳正芬分析，過去農業社會，農夫就是做到做不動為止。現在主張延後退休，甚至不要退休，除了財務壓力與勞動缺口，還要考慮離開工作就可能失去社會連結。延後退休已成必然，漸進式退休是新的嘗試，一輩子工作甚至是「祝福」。