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5指標檢測 台人退休力不及格 最大隱憂財務不足

記者魏忻忻╱台北14日電
洪受碧當了50多年的「養樂多阿姨」，至今每天早上7時半出門，拒絕退休，還固定上健身房，她說「運動不是年輕人的專利。」（記者許詩愷／攝影）
洪受碧當了50多年的「養樂多阿姨」，至今每天早上7時半出門，拒絕退休，還固定上健身房，她說「運動不是年輕人的專利。」（記者許詩愷／攝影）

退休」是許多人勤奮工作的終極目標，但以年齡或工作為界線的退休觀念與制度，面臨前所未有的挑戰。人口學家推估，2007年出生的人，半數都會活到百歲以上，人生若以百年計，60歲正年輕，求學、工作、退休的三階段人生界線勢必被打破，面對退休後可能長達20至30年的時光，必須及早規畫與準備。

非典型退休時代，直面人生後半場，本報系聯合報願景工程邀集專家與典通公司合作，經過一年籌畫與執行，找出退休生活最重要五項核心能力，分別是財務、健康、社會連結、活躍好學、自在獨立，建立專屬台灣人「退休準備指標」，提供民眾檢視退休力，並同步進行全台千人調查，了解民眾退休準備現況。

調查發現，總分100分，台灣民眾退休準備分數平均只有54分，處於不及格狀態；分析五項核心能力，財務、健康和社會連結皆低於60分，活躍好學60.1分，僅有自在獨立分數較高，75.1分；得分與年齡成反比，更從65歲後一路下滑。

年齡愈大，退休準備分數愈低。75歲以上不到44分，是所有族群分數最低；五項核心能力中，財務分數最高，但社會連結和活躍好學皆不到30分。

65歲以上的戰後嬰兒潮世代正處於退休階段，他們成長時物資生活艱苦，雖趕上經濟起飛，但壽命延長，養老仍是挑戰；早年為工作打拚，健康及社會心靈層面投資不足，更使晚年失能或孤寂風險大增。

30歲到64歲社會心靈層面得分高，30歲以下，社會連結、活躍好學分數幾乎是各年齡層之冠，但這些能力伴隨著求學、就業而來，如何維持是考驗；財務準備明顯不足，30到49歲的財務準備僅50分，是所有面向最弱的環節。低薪、低利率不利財富累積，一直是退休生活最大隱憂。

今年是台灣「生不如死」的第一年，出生人數首度低於死亡人數；再過五年，台灣就會進入超高齡社會，每五人就有一人65歲以上，但調查顯示，從千禧世代到戰後嬰兒潮，民眾普遍對退休的準備都不足。

人口老化帶來社會變動，設計比想像中還長的下半場人生，避免成為下流、厭世或失能老人，是個人的人生功課；退休問題處理不當，個人危機集結將引發社會安全災難，也需要國家及早制定前瞻性政策因應。

退休 台灣 就業

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