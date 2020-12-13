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黑白集／勞動基金炒股 政客只會話術切割

黑白集
勞動基金爆發重大弊案，勞工團體先前到勞動部前抗議。(記者林澔一／攝影)
勞動基金爆發重大弊案，勞工團體先前到勞動部前抗議。(記者林澔一／攝影)

勞動部勞金局前組長游迺文涉嫌以勞動基金炒股案，歷檢廉三波搜索、約談，又有寶佳執行長唐楚烈等遭羈押禁見。案情越滾越大，勞動部長許銘春口中的「嚴謹」機制如此不堪，更是讓人民憤怒。

全案初曝光時，許銘春表示，「勞動基金投資有嚴謹機制，並非單一人員可以操控」；例行查核發現游異常投資，因此主動通報、將他調離現職並請政風調查云云。如此輕描淡寫、避重就輕，充分展現乾淨切割責任的「嚴謹」話術。

勞動部還說有執行人員與投資策略小組分開的管控機制，且只稱游上班時間私自交易興櫃股票，巧妙避開了「是否動用勞動基金」關鍵。但案情卻直指游涉嫌要求券商以勞動基金炒股，內控機制如同「塑膠做的」。

勞動部政風處曾先後接獲多封檢舉信，許銘春也坦言游迺文五年前就被列高風險名單，四年前一度要將游調職，但調職公文又被勞金局長撤回。如今官民勾結歷歷在目，足證是重大人事決策失誤；閣揆蘇貞昌說會追究「行政責任」，又是一高明話術切割，因為事實是仍無人負起政治責任。

勞動基金匯聚人民點滴血汗，政府本應以皇后貞操視之，嚴設監控機制及高標準要求操盤者。但看如今業者輕易染指、高官輕鬆撇責，顯然政客話術之嚴謹更甚於機制。

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