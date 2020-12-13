台灣2天增11境外移入 首見3歲童確診

指揮中心發言人莊人祥。(本報資料照片)

昨日台灣 新增8例新冠境外確診個案，中央流行疫情 指揮中心今天宣布，再增加3例新冠肺炎境外移入個案。昨天新增確定病例中分別是印尼 4例、美國3例及英國1例，其中一名三歲男童與母親從美國返台，居家檢疫時確診，為疫情爆發以來年紀最小患者；印尼案例中，有3名是「1127印尼專案」採檢陰性，檢疫期滿再採確診，粗估此專案至少已有六人採驗陰性後，又見陽性。

自印尼境外移入案例日漸增加，台灣啟動「1127印尼專案」，採檢集中檢疫所939名移工，發現23人確診，12月4日再擴大採檢642名移工，17人陽性。但指揮中心發布，此專案一開始採檢陰性，後續再檢驗為陽性的個案，目前已有六人。

為何專案採檢時陰性，後續又變成陽性？中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新冠病毒感染後本就時陰時陽，即使曾檢驗為陰性，也不代表後續不會變陽性，文獻指出，核酸檢驗陽性後，最長仍可在100多天內採檢到病毒，但實際有傳染力時期為感染後10到14天。

台大兒童醫院院長黃立民表示，昨天確診的三人入境採檢陰性，與所持陰性證明報告結果相符，雖然三人於集中檢疫皆為一人一室，應為境外感染的可能性高，但也不能完全排除本土感染的可能性。黃立民建議，針對社福移工，應強制採檢兩次，集中檢疫期滿後連續兩次，或集中檢疫期滿一次、自主健康管理期滿一次。

至於昨天確診的三歲男童，羅一鈞表示，男童症狀僅有發燒，研判為輕症，由於在境外時，接送母子的先生也有疑似症狀，加上男童於機場曾進入兒童遊樂區，推測境外感染可能性高。截至昨天為止，台灣新冠肺炎五歲以下幼兒確診案例共五例。

羅一鈞表示，小朋友罹患新冠肺炎出現重症機率不高，疫情較嚴重的美國，小孩使用呼吸器、住院率為大人的20分之一；之前傳出國外幼童染疫後出現類似川崎氏症症狀，比率約千分之6.2，顯示幼兒並非重症高風險群。

另外，為了釐清浙江台商（案719）是否為本土感染，指揮中心擴大採檢個案同機20名旅客及一名防疫計程車司機，所有接觸者核驗檢驗和血清抗體全數陰性。至於與住同一防疫旅館的案693的病毒株基因序列比對，指揮中心指揮官陳時中說，可能要一到兩周，結果才會出來。