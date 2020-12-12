浙台商防疫旅館 14員工檢驗陰性

防疫旅館是否出現內部感染，台灣政府單位非常重視。(本報資料照片)

昨新增1名境外移入個案，患者為自美返台探親的20多歲女性，居家檢疫期間嗅覺異常，昨天確診。另外，為釐清浙江台商（案719）感染源，指揮中心擴大採檢個案入住的防疫旅館 房間、公共空間及14名旅館人員，檢驗結果均為陰性。

本報系聯合報報導，在浙江經商的案719，日前自浦東機場搭機返台後，在防疫旅館檢疫至第12天出現症狀，二次採檢Ct值為15、17，病毒量高，研判剛染疫發病，加上指揮中心又發現，浙江台商與案693住在同一防疫旅館，兩人居住樓層雖相差3層樓，但專家仍擔心中央空調可能傳播病毒，盼釐清感染源。

指揮中心發言人莊人祥表示，近期針對兩名案例於防疫旅館居住房間及公共空間進行環境採檢，包含房門把、電話、空調出風口、地板，以及公共空間的1樓、3樓、6樓的逃生門門把、樓梯間等，總計20處，採檢結果為陰性，雖不能完全解除疑慮，但可證明該旅館的清消作業非常徹底。

莊人祥表示，另也對防疫旅館的14名員工採檢，結果皆陰性，為求謹慎，擴大對案719同機20名旅客及載他的防疫計程車司機採檢，18人核酸檢驗陰性，5人血清抗體陰性，其餘結果今出爐。防疫旅館也調閱監視器，確認案693、719於檢疫期間都未離開過房門，兩人發病日僅差1天，加上採檢旅館14名員工結果皆陰性，初步研判兩人相互感染機率低，應為境外感染。

此外，新加坡政府昨宣布，18日起，解除對來自台灣 旅客的入境限制，旅客行前需先申請「航空通行證」，抵星後須在機場接受病毒檢測，若為陰性就無須隔離。外交部表示，感謝新加坡政府肯定台灣的防疫成果，會持續關注相關資訊及疫情發展，隨時評估兩國實施旅遊泡泡的可能性。

不過中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁直言，雙方一定要互惠，若到新加坡不用隔離，到台灣卻要隔離，單方面是絕對行不通。也希望政府對旅遊泡泡能給個期程，不然現在就很像是「在加護病房等著拔管」，紓困就是那根管子，真的過得很辛苦。