我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1584萬 加州破151萬例

避免政府缺錢關門 川普簽署一周臨時預算案

浙台商防疫旅館 14員工檢驗陰性

台灣新聞組╱綜合12日電
防疫旅館是否出現內部感染，台灣政府單位非常重視。(本報資料照片)
防疫旅館是否出現內部感染，台灣政府單位非常重視。(本報資料照片)

昨新增1名境外移入個案，患者為自美返台探親的20多歲女性，居家檢疫期間嗅覺異常，昨天確診。另外，為釐清浙江台商（案719）感染源，指揮中心擴大採檢個案入住的防疫旅館房間、公共空間及14名旅館人員，檢驗結果均為陰性。

本報系聯合報報導，在浙江經商的案719，日前自浦東機場搭機返台後，在防疫旅館檢疫至第12天出現症狀，二次採檢Ct值為15、17，病毒量高，研判剛染疫發病，加上指揮中心又發現，浙江台商與案693住在同一防疫旅館，兩人居住樓層雖相差3層樓，但專家仍擔心中央空調可能傳播病毒，盼釐清感染源。

指揮中心發言人莊人祥表示，近期針對兩名案例於防疫旅館居住房間及公共空間進行環境採檢，包含房門把、電話、空調出風口、地板，以及公共空間的1樓、3樓、6樓的逃生門門把、樓梯間等，總計20處，採檢結果為陰性，雖不能完全解除疑慮，但可證明該旅館的清消作業非常徹底。

莊人祥表示，另也對防疫旅館的14名員工採檢，結果皆陰性，為求謹慎，擴大對案719同機20名旅客及載他的防疫計程車司機採檢，18人核酸檢驗陰性，5人血清抗體陰性，其餘結果今出爐。防疫旅館也調閱監視器，確認案693、719於檢疫期間都未離開過房門，兩人發病日僅差1天，加上採檢旅館14名員工結果皆陰性，初步研判兩人相互感染機率低，應為境外感染。

此外，新加坡政府昨宣布，18日起，解除對來自台灣旅客的入境限制，旅客行前需先申請「航空通行證」，抵星後須在機場接受病毒檢測，若為陰性就無須隔離。外交部表示，感謝新加坡政府肯定台灣的防疫成果，會持續關注相關資訊及疫情發展，隨時評估兩國實施旅遊泡泡的可能性。

不過中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁直言，雙方一定要互惠，若到新加坡不用隔離，到台灣卻要隔離，單方面是絕對行不通。也希望政府對旅遊泡泡能給個期程，不然現在就很像是「在加護病房等著拔管」，紓困就是那根管子，真的過得很辛苦。

旅館 防疫 台灣

上一則

蔡英文蘇貞昌有心結？一上午二同台互動看出答案

下一則

台灣黑熊又中陷阱 母熊嚇壞了

延伸閱讀

浙江台商同旅館有確診者 本土感染拉警報

浙江台商同旅館有確診者 本土感染拉警報
新增台商確診 指揮中心：確有可能本土感染

新增台商確診 指揮中心：確有可能本土感染
浙江台商入境12天才確診 台不排除「本土感染」

浙江台商入境12天才確診 台不排除「本土感染」
入境12天發病…台指揮中心鬆口 浙江台商可能本土染疫

入境12天發病…台指揮中心鬆口 浙江台商可能本土染疫

熱門新聞

陳嫌騎機車載運「行李箱屍」達數公里遠，將宮姓前妻屍體遺棄偏避山區。（截圖自TVBS)

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

2020-12-05 02:30
地震報告。圖／氣象局提供

台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈

2020-12-10 09:22
圖為旅客在桃園機場排隊等候核實入境電子健康聲明的資料。（本報資料照片）

疫情耽擱…海外台人憂2年未入境遭除籍

2020-12-06 20:24
台北捷運昨晚受地震影響，部分路線一度停駛，但晚間十點左右已陸續恢復行駛，站內跑馬燈也即時更新情況。記者曾原信／攝影 曾原信

台10日強震「百年一次輪迴」地震專家點名這地區快輪到

2020-12-10 13:42
網路流傳3張男性照片指稱是年輕的國父孫中山，但經事實查核中心查證，其中2張照片是中國工程院院士王德民，另一張為日本演員三船敏郎。（圖取自事實查核中心網頁tfc-taiwan.org.tw）

網路流傳國父年輕照 台灣查核中心:與孫中山無關

2020-12-04 17:34
北市動物園前年從國外引進小食蟻獸「小紅」，今年已經3歲，體長約60至65公分，9月初牠帶著幼仔「紅豆」開溜，經過三個月逃家記，小紅終於在深坑被尋獲。(台北市立動物園提供)

流浪3個月...台北動物園食蟻獸尋回 員工哭了

2020-12-06 17:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？

克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？
買麵包要慎選！這4種不要碰 烘焙坊老闆：我自己都不吃

買麵包要慎選！這4種不要碰 烘焙坊老闆：我自己都不吃
最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎

最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎
延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐

延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐
戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益

戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益