限私法人買房？ 立委憂政府管太多 扭曲市場機制

內政部研議修正「平均地權條例」，新增私法人購買住宅核准制，立委稱恐扭曲市場機制。（本報資料照片）

民進黨 政府推打房，內政部 研議修正「平均地權條例」，新增私法人購買住宅核准制，政府過去只有針對陸資有限購令，從來沒有推出過私法人購買住宅核准制，國民黨 立委曾銘宗表示，此舉恐扭曲市場機制，除非目前推出的措施無效，才能做為最後的手段；民進黨立委江國昌表示，相關政策涉及私領域，政府應當小心拿捏其中分寸。

中華經濟與金融協會副秘書長曾志超表示，限制私法人購買住宅是相當嚴重的措施，推出前必須有根據，因為此舉已形同剝奪私人的權利，與打炒房目的是否相符，推出前必須有重要根據，否則限制買賣與契約的自由，已有是否違憲的疑慮，若無合理的依據就採原則限制、例外同意，與共產國家何異。

曾銘宗指出，目前房價的上漲，有些是反映建材成本，這部分合理，但炒房不合理，兩者應區分；若是炒房，包括行政院、央行已經陸續推出多項措施，財政部也已在研議囤屋稅，除非這些措施執行後都沒有效果，房價仍繼續飆漲，才能祭出私法人限購住宅的政策，因為在自由法治國家，此舉確有扭曲市場機制的疑慮。

國民黨立委賴士葆表示，公司資金較多，購屋較容易，內政部規定是要公司買房子一定是用作經營事業使用，不允許購屋來炒作、買賣牟利，就像要求民眾購屋就是要以自住為原則，不能用做投資，內政部的措施，構想仍舊符合打炒房。

房產學者張金鶚昨表示，原本公司買住宅是為了員工等因素才享有稅負優惠，具正當性，但現在已經淪為炒作，很多都是公司董監事等高層自己住豪宅，這就失去了原意，他支持限制私法人購買住宅的做法；業者則認為，限購令應能稍微遏止房地產過熱的狀況，高總價住宅受衝擊大。

若政府對私法人購買住宅設限，是否也限制買賣自由，張金鶚認為，政府並沒有限制私人買賣，而公司購買住宅主要為享有租稅優惠，「既然要優惠就要經過審核，這很合理」。