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消失12年 失學女想重拾書本 父約過年團聚

台灣新聞組╱綜合11日電
林姓婦人的罹癌母親王金蘭尋人12年，10日再度將紙板掛上脖子，淚喊要女兒帶孫女回來她身邊。(記者林伯驊／翻攝)
林姓婦人的罹癌母親王金蘭尋人12年，10日再度將紙板掛上脖子，淚喊要女兒帶孫女回來她身邊。(記者林伯驊／翻攝)

林姓婦人為逃避謝姓前夫，12年前帶女兒到高雄躲躲藏藏過日子，也未讓孩子就學，事件曝光後，23歲女兒正與關係有些「陌生」的父親修復親情，約定農曆年要在彰化團聚。事件曝光後，為避免當事人生活受干擾，高雄市社會局連夜協助母女搬家，並連結教育局提供補救教學，讓母女生活回正軌。

林女的母親王金蘭12年前失去女兒消息，當時已罹大腸癌，託人自製尋人啟事的紙板；昨得知女兒的新聞情緒激動，淚喊「趕快回來媽媽的身邊」。高雄市社會局社工將訊息轉達給林婦，林只說「若想見面，會主動聯繫」。母女究竟有何疙瘩，林婦沒多說。

為避免母女生活受干擾，社會局前晚連夜協助搬家，幫母女找新的住居所。女兒也和父親互加LINE，方便相互聯繫，父女約定好農曆年要在彰化團聚重溫親情。

謝姓前夫表示，本來想帶女兒去買幾件衣服，但前妻說女兒的事都她打點就好，他知道前妻也很沒安全感，怕女兒離開她，他也不想刺激對方，只希望女兒能回歸正常生活。

社會局社工為林婦打氣，呼籲外界給當事人一些空間，也擔心婦人因為輿論壓力過大再次「鬧失蹤」。

社工持續了解母女生活狀況及身心照顧等問題，女孩身形瘦弱、話不多，但看得出來她非常聽媽媽的話，母女感情緊密。林婦吐露，未讓女兒和正常孩子一樣享受讀書樂趣、校園生活，她深感愧疚，孩子成長過程中，她有買些書讓孩子自習。

女孩基本識字與表達能力不成問題，社工問她「想去讀書嗎？」她態度有些遲疑、焦慮，擔心年紀比一般同學年紀大，相處格格不入，經社工說明、鼓勵後，她才點點頭。

高雄市社會局副局長葉玉如說，近期會與教育局討論對女孩的補救教學方式，協助她取得國中等學力證明，以利未來謀職之路。林婦曾擺攤做小生意、打零工等，生活勉強撐過去，現以網拍維生。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成說，當年女兒監護權判給謝男，林婦帶走女兒，加上女兒現已成年，林婦行為是否構成略誘罪，仍待釐清。

教育局 LINE

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