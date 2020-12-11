1晚連4震！規模6.7今年最強 民眾睡夢中驚醒

新竹市建中一路23巷一處廢棄大樓外，因10日晚間9時19分芮氏規模6.7的地震導致鷹架倒塌、磚塊掉落，停在建築物旁的多部汽車、機車遭殃。(中央社)

昨晚地牛大翻身，全台有感，不僅搖出今年最大震，幾乎半個台灣 都震出規模4震度。根據中央氣象局觀測，昨晚9時19分宜蘭縣政府東方27.2公里的東部海域，發生芮氏規模6.7地震 ，深度76.8公里，宜蘭、新北、花蓮、台北甚至雲林、嘉義等10縣市都出現規模4震度，連馬祖也感受到規模1，釋放的地震能量相當於5.6顆原子彈，所幸未傳出嚴重災情。

昨晚該地震後，又發生規模4.8餘震。今天凌晨也再發生兩起餘震，宜蘭一夜連四震，許多民眾都在睡夢中驚醒。氣象局不排除一周內會有規模4以上的餘震。

全台有感地震，國家警報一時間震天價響，有民眾直說「從上下開始搖，想到九二一」，「本以為小震、結果慢慢大搖，嚇死」，也有網友擔心「希望不是前震就好」。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這是今年規模最大的一次地震，屬於隱沒帶產生的地震，但因深度很深，再加上震央較靠近台灣，所以宜蘭、台北甚至桃園、苗栗和震央的距離都差不多，震度也相同。

此外，這也是今年第四個芮氏規模達6以上的地震，且都發生在東北部外海。陳國昌說，東北部外海地區地震發生的原因有很多種型態，今晚屬於隱沒帶型態，其餘有些是破碎帶，民眾會覺得震度感受很大，主要是因為震央很深，短波衰減較快，剩下的是長周波，所以感受到特別明顯。

氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋說，昨晚地震相當於5.6顆原子彈，震央跟深度顯示在菲律賓海板塊會隱沒到歐亞大陸海板塊底下。由於深度較深，所以地震可以傳得比較遠，才會震央在東部海域，卻幾乎全台有感。

中央大學應用地質研究所教授李錫堤說，昨地震屬隱沒板塊內部型地震，菲律賓海板塊從花蓮外海隱沒到歐亞板塊底下，愈往北愈深，跑到宜蘭、台北深度就到70到80公里。

昨天包括宜蘭、新北、花蓮、台北、桃園、新竹、南投、台中、苗栗、雲林、嘉義等十縣市震度都四級；基隆、新竹市、台東縣、彰化縣、嘉義市、高雄市、台南市三級；屏東、澎湖二級；連江縣一級。