台灣2020年度代表字揭曉… 不「疫」外

2020年度代表字昨出爐，由中信文教基金會董事長馮寄台（左二）、 聯合報總編輯范凌嘉（右一）與超馬好手陳彥博（右二），在律師見證下揭曉票選最高的「疫」字。(記者曾吉松／攝影)

「台灣 2020代表字大選」昨公布票選結果，「疫」字在66個候選字中，以壓倒性勝利獲選為今年年度代表字。「疫」字「疫」不可當，總票數8萬2631票中，「疫」字便拿下2萬8441票，囊括三成四票數，幾乎是第二名「蓄」字（1萬5722票）的兩倍票數。

今年第一到第十名的年度代表字，依序為疫、蓄、悶、安、韌、惜、勇、偽、茫、封。

「疫」字也獲得最多名人推薦，包括前副總統陳建仁、疾管署長周志浩、北榮心臟內科顧問醫師陳雲亮、雲品國際董事長盛治仁、世界冠軍麵包師傅吳寶春。

陳建仁推薦文字表示，這一年籠罩在百年大疫的陰影下，死亡超過百萬，經濟嚴重衰退，「瘟疫、防疫、疫苗成為整年的恐慌、試煉與盼望。」

馬來西亞也選出「疫」

「台灣2020代表字大選」由中國信託文教基金會與聯合報合辦，昨天由中信文教基金會董事長馮寄台與聯合報總編輯范凌嘉共同公布票選結果，超馬好手陳彥博現場揮毫揭曉代表字，協合國際法律事務所律師吳孟融擔任見證律師。

馮寄台表示，馬來西亞剛選出的年度漢字也是「疫」。他推薦的代表字是「悶」，「這一年來大家心情都很『悶』，希望趕快跳出這個框框，回到正常的生活，期盼明年會更好。」

陳彥博表示，疫情 之下，奧運或國際賽事都延期，他揮筆寫「疫」字時很有感觸，「如何讓自己變得更堅毅、屹立不搖，是大家學習的課題。」

范凌嘉表示，年度代表字票選活動已邁入第13年，今年投票 數更勝以往，尤其網路空前踴躍。范凌嘉說，今年新冠肺炎席捲全球，人與人、國與國之間的互動方式都必須重新安排，「聚餐是『找死』、出國是『賣命』，口罩成為日常，消毒不能忘記」，代表字選出「疫」不意外。

「台灣年度代表字大選」2008年開跑，迄今已選出亂、盼、淡、讚、憂、假、黑、換、苦、茫、翻、亂、疫為年度代表字，每次都刻畫當年的社會意向與民眾想法，其中「亂」字還入選兩次。