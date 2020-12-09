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蓄、安、韌、惜、勇 正面字望治心切

記者 陳宛茜
超馬好手陳彥博揭曉2020年度代表字為「疫」，並現場揮毫。(記者曾吉松／攝影)
超馬好手陳彥博揭曉2020年度代表字為「疫」，並現場揮毫。(記者曾吉松／攝影)

美國「時代周刊」剛公布最新一期雜誌封面，白底黑字的2020被畫上了一個紅色的叉叉，底下寫著「有史以來最糟的一年」。疫情壟罩之下的這一年，台灣年度代表字毫無懸念被選出「疫」字。

但令人意外的是，票選第一到第十名的年度代表字，其中至少有五個字蓄、安、韌、惜、勇是正面字，是從2015年以來擁有最多正面年度代表字的一年。象徵在疫情籠罩的陰影之下，民眾仍對未來充滿希望。

第二名的「蓄」字是台達電創辦人鄭崇華推薦。他說，2020年充滿考驗，「支持我們克服挑戰的，正是長久累積的能量，眾多事物受疫情影響停擺，也正是蓄儲未來能量的時機。」

拿到第五名的「韌」字，有桃園市長鄭文燦等三人推薦。鄭文燦指出，今年有逾3000萬人染疫，但「台灣展現十足韌性，以卓越的防疫表現克服了疫情、守住了台灣，也讓世界看見台灣」。

第四名的「安」字有新北市長侯友宜等兩人推薦。侯友宜說，今年是令人「不安」的一年，「平安」就是最懇切又平實的祝福。

而新北市前市長朱立倫推薦「惜」字。他表示，突如其來的疫情讓世界慢了下來，所有人重新審視自我的生活、工作、家庭，「面對無法預知的未來，我們更應該珍惜當下所擁有的一切人事物。」

台北市長柯文哲推薦「勇」字。他說，整個世界因為新冠肺炎而混亂，也是需要「勇」敢克服各種困難的一年。

四位市長有志一同、推薦的都是正面字，且這四個正面字分居四到七名。不僅代表政治人物要帶領民眾走出「疫」情陰影的承諾，也象徵民眾對未來投下的信心票。

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